Как защититься от мошенничества в мессенджерах: история 68-летней жительницы Абакана

Мошенники оставили пенсионерку без жилья и миллионных сбережений

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По информации, предоставленной пресс-службой МВД Республики Хакасия, жительница Абакана в возрасте 68 лет столкнулась с серьезными потерями из-за мошеннической схемы. Контакт с аферистами был установлен через приложение Telegram. Под вымышленным именем директора школы, где пенсионерка ранее работала удаленно, злоумышленники убедили ее в необходимости решения кризисной ситуации в учреждении.

Фото: commons.wikimedia.org by Tobias "ToMar" Maier is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По телефону женщине сообщили о предполагаемом нарушении ее налогового счета и попытках мошенников взять на нее кредит. Путем обмана они уговорили ее оформить заем на 1,6 миллиона рублей, который затем был перечислен на указанные аферистами реквизиты.

Спустя неделю аферисты снова связались с пенсионеркой, выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов. Они уведомили ее о предполагаемом кредите на сумму 5,5 миллиона рублей, оформленном на ее имя. Попытка повторить предыдущую схему провалилась, когда банк обнаружил подозрительные операции по снятию денег.

Далее мошенники предложили пожилой женщине фиктивно продать ее квартиру, утверждая, что она выставлена на торги. В результате переоформления прав собственности на другого человека, квартира была утрачена, а сумма продажи, составившая 5,5 миллиона рублей, была передана мошенникам. Следствие возбудило уголовное дело, а преступники находятся в розыске.