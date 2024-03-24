Секреты безопасного и уютного ремонта детской комнаты: советы эксперта

5 полезных советов как сделать ремонт в детской

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Ремонт

Ремонт и обустройство детской комнаты всегда представляют собой задачу, требующую особого внимания и заботы. Важно учесть множество факторов, чтобы создать комфортное пространство для ребёнка, избегая необходимости в скором времени повторного ремонта.

Фото: "Русская весна (Что в твоём окне?)\Russian Spring (What's in your window?)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

Юлия Тычино подчеркивает важность следующих аспектов при этом процессе:

Выбор отделочных материалов

Они должны быть безопасными для здоровья ребёнка, не выделять вредных веществ и быть легкими в уходе, чтобы не накапливать пыль. Экологически чистые материалы приоритетны. Отделка стен

Использование водоэмульсионной краски или бумажных обоев, которые пропускают воздух и не содержат токсичных компонентов, является оптимальным выбором. Рекомендуется избегать рельефных узоров. Обеспечение вентиляции

Важно обеспечить постоянный доступ чистого воздуха. Окна с микропроветриванием способствуют поддержанию свежести в помещении, предотвращая сквозняки. Освещение

Правильное освещение помогает создать уют и может быть использовано для зонирования пространства. Важно предусмотреть не только основной источник света, но и дополнительные лампы в различных зонах, таких как игровая и рабочая. Ночник возле кровати также является полезным дополнением. Текстиль

Добавляя уют и комфорт, текстильные элементы должны быть безопасными и легкими в уходе. При выборе текстиля следует учитывать возраст ребёнка и его особенности, например, для активного пятилетнего ребёнка стоит предпочесть короткие шторы, чтобы избежать опасности.