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Секреты безопасного и уютного ремонта детской комнаты: советы эксперта

5 полезных советов как сделать ремонт в детской

1:35
Недвижимость » Ремонт

Ремонт и обустройство детской комнаты всегда представляют собой задачу, требующую особого внимания и заботы. Важно учесть множество факторов, чтобы создать комфортное пространство для ребёнка, избегая необходимости в скором времени повторного ремонта.

5 полезных советов как сделать ремонт в детской
Фото: "Русская весна (Что в твоём окне?)\Russian Spring (What's in your window?)" by fly_jib is licensed under CC BY 2.0.

Юлия Тычино подчеркивает важность следующих аспектов при этом процессе:

  1. Выбор отделочных материалов
    Они должны быть безопасными для здоровья ребёнка, не выделять вредных веществ и быть легкими в уходе, чтобы не накапливать пыль. Экологически чистые материалы приоритетны.

  2. Отделка стен
    Использование водоэмульсионной краски или бумажных обоев, которые пропускают воздух и не содержат токсичных компонентов, является оптимальным выбором. Рекомендуется избегать рельефных узоров.

  3. Обеспечение вентиляции
    Важно обеспечить постоянный доступ чистого воздуха. Окна с микропроветриванием способствуют поддержанию свежести в помещении, предотвращая сквозняки.

  4. Освещение
    Правильное освещение помогает создать уют и может быть использовано для зонирования пространства. Важно предусмотреть не только основной источник света, но и дополнительные лампы в различных зонах, таких как игровая и рабочая. Ночник возле кровати также является полезным дополнением.

  5. Текстиль
    Добавляя уют и комфорт, текстильные элементы должны быть безопасными и легкими в уходе. При выборе текстиля следует учитывать возраст ребёнка и его особенности, например, для активного пятилетнего ребёнка стоит предпочесть короткие шторы, чтобы избежать опасности.
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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