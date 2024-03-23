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Первый в России: отель, построенный с применением 3D-печати

В Тульской области напечатали отель на 3D-принтере

1:51
Недвижимость

Отель, расположенный в Тульской области и возведенный с применением 3D-печати, был внесён в Реестр рекордов России как уникальный объект. Этот необычный туристический комплекс был построен на территории экопарка "Ясное Поле" по дизайну российского архитектора Тотана Кузембаева. Международное агентство регистрации рекордов InterRecord подтвердило, что это первый отель в России, созданный с использованием 3D-принтера.

В Тульской области напечатали отель на 3D-принтере
Фото: web.archive.org by BigRep is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic.

С момента открытия отель уже два месяца принимает гостей, как сообщается в пресс-релизе, полученном от Циан. Журнал. Многие посетители признают, что не прочь бы постоянно проживать в таком доме. Пока доступна только первая очередь отеля, включающая три дома с площадью по 90 квадратных метров каждый.

Каждый из этих домов оснащен двумя спальнями, гостиной, полностью оборудованной кухней, двумя ванными комнатами, а также детской игровой зоной на втором этаже. Планируется построить еще 10 подобных объектов к концу 2024 года. Всего на территории экопарка планируется построить 30 зданий различной формы и размера, включая рестораны, спа-комплексы и бассейны. После завершения третьей очереди строительства отель сможет принимать до 400 человек.

Формы зданий отеля являются мягкими, органичными и природными, что гармонично сочетается с окружающим ландшафтом, подчеркнул основатель экопарка "Ясное Поле" Дмитрий Черепков.

Для печати стен используется специальный бетон, а для заполнения — смесь цемента, древесной щепы и воды. Этот технически дышащий и паропроницаемый материал исключает возможность появления грибка. Благодаря высокой теплоемкости летом в таких домах сохраняется прохлада, а зимой — тепло.

Строительство первого в России двух этажного дома площадью 180м2 с помощью 3d принтера. SmartBuild
Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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