На что коммунальщики не имеют права в борьбе с злостными неплательщиками квартплаты

В Госдуме признали незаконным вывешивание списков должников за услуги ЖКХ

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Коммунальщики не имеют права вывешивать у подъезда список должников за услуги ЖКХ, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью "Российской газете".

Фото: Mosreg.ru is licensed under CC0

Такие "листы позора" нарушают права граждан в части защиты персональных данных, подвергает риску их психологическое и социальное благополучие. "И за это впоследствии можно взыскать моральную компенсацию", — предупредил народный избранник.

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за раскрытие персональных данных — от штрафа до 500 тысяч рублей до ограничения свободы на срок до двух лет.

Коммунальщики не вправе также передавать долги по квартплате коллекторам.

"Необходимо соблюдать законодательство и уважать права даже злостных неплательщиков", — заключил Чаплин.