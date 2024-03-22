На что коммунальщики не имеют права в борьбе с злостными неплательщиками квартплаты

Коммунальщики не имеют права вывешивать у подъезда список должников за услуги ЖКХ, напомнил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин в интервью "Российской газете".
Такие "листы позора" нарушают права граждан в части защиты персональных данных, подвергает риску их психологическое и социальное благополучие. "И за это впоследствии можно взыскать моральную компенсацию", — предупредил народный избранник.
Кроме того, предусмотрена административная ответственность за раскрытие персональных данных — от штрафа до 500 тысяч рублей до ограничения свободы на срок до двух лет.
Коммунальщики не вправе также передавать долги по квартплате коллекторам.
"Необходимо соблюдать законодательство и уважать права даже злостных неплательщиков", — заключил Чаплин.
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