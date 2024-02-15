Коллекторам запретят выбивать долги за услуги ЖКХ

Закон о запрете передачи долга за ЖКУ коллекторам одобрен комитетом Госдумы

1:12 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ одобрил законопроект, запрещающий коммунальщикам передавать коллекторам долги жильцов за услуги ЖКХ, передаёт в четверг РИА Новости.

Фото: ВК Госдумы is licensed under Public domain

Закон был внесён в парламент ещё прошлого созыва и уже принят в первом чтении, но затем остался без движения. Теперь профильному комитету пришлось рассматривать документ заново, он рекомендован к принятию во втором чтении.

"Мы продолжаем планово решать проблему коллекторского беспредела. Предлагаем запретить переуступку долга за услуги ЖКХ организациям, которые занимаются взысканием долгов, коллекторам", — пояснил входящий в состав комитета единоросс Сергей Колунов.

По его словам, сейчас у управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций два пути взыскания задолженности — через суд и при помощи коллекторов. Во втором случае долг, например, в 100 тысяч продаётся коллекторам за 50, а уж сколько они выбьют — их дело.

"Мы же предлагаем сделать подобные ситуации невозможными. То есть управляющие компании и ресурсоснабжающие организации не смогут переуступить долги собственников коллекторам", — заключил депутат.