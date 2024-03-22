Плесень в квартире: когда отвечает управляющая компания, а когда — собственник

Подмосковное правительство разъяснило, куда жаловаться на плесень в квартире

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Если плесень в квартире возникла по вине коммунальщиков, они и должны устранять проблему. Главное управление регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области — одно из многочисленных ведомств правительства Подмосковья — разъяснило на своём сайте, как действовать в таком случае.

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Можно обратиться напрямую в управляющую компанию или сделать это, отправив заявку в областную Единую диспетчерскую службу.

"Если УК не выходит на контакт или уклоняется от ремонта, следует оставить заявку на сайте ГУСТ МО или обратиться в один из территориальных отделов", — добавляется в сообщении.

Грибок на стенах и потолке мог вырасти и по вине жильцов. Это возможно из-за неправильно установленных окон, повышенной влажности (сушка белья внутри квартиры, готовка еды в больших количествах и т. д.) и некачественной уборки. "В данном случае за ликвидацию последствий отвечает собственник", — предупреждает ГУСТ МО.

По данным ведомства, с начала года подмосковные УК отреагировали на 217 жалоб на плесень в квартирах.

Чтобы установить причину появления плесени, нужно вызвать техника-смотрителя из обслуживающей организации, советовал ранее координатор проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.