УК обязана отремонтировать вашу квартиру, если в ней грибок на стенах, но — при одном условии

Эксперт по правам потребителя объяснил, кто должен бороться с плесенью в квартире

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вы вправе переложить борьбу с плесенью и грибком в вашей квартире на коммунальщиков, но лишь при одном условии. Подробности раскрыл в aif.ru координатор проекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов.

Фото: scottjameswindows.co.uk

"Можно, если грибок появляется из-за промерзания стен, трещин в стенах, межпанельных швах, протекания крыши, сырости в подвале", — пояснил он.

В этом случае пригласите техника-смотрителя из управляющей компании для составления акта о состоянии жилого помещения. После, уже с этим документом на руках, требуйте устранения проблемы.

Если сфера ЖКХ глуха к вашим справедливым претензиям — идите дальше: жилинспекция, Роспотребнадзор, суд.

"А если дело дойдёт до суда, закажите профессиональную строительно-техническую экспертизу. Это придётся делать за свои деньги, но они возвратятся, если суд установит, что причина плесени — плохое содержание дома, — посоветовал эксперт. — УК тогда не только обязана устранить дефекты, из-за которых распространился грибок, но и отремонтировать поражённые им стены квартиры".

Если грибок в квартире появился по вашей вине, например из-за высокой влажности, то и бороться с ним вам придётся самостоятельно, заключил Козлов.