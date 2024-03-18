Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер

Дизайнер назвала три лучших цвета для прихожей

0:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Прихожая — лицо вашего дома, оформить и обставить её надо так, чтобы вы могли гордиться ею. Дизайнер Юлия Тычино дала несколько советов на этот счёт на страницах сетевого издания "БелНовости".

Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn is licensed under CC0

Прежде всего, передняя должна быть светлой. Лучшие цвета для прихожей на профессиональный взгляд:

белый;

кремовый;

светло-серый.

Никакой пестроты — она производит впечатление беспорядка и неухоженности.

Кроме того: лучше, чтобы светильников было несколько, и спрячьте обувь, не подходящую для ношения в текущий сезон, заключила эксперт.

В принципе, оформление любого помещения квартиры не требует более трёх цветов, советовала она ранее.