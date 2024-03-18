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Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер

Дизайнер назвала три лучших цвета для прихожей

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Недвижимость

Прихожая — лицо вашего дома, оформить и обставить её надо так, чтобы вы могли гордиться ею. Дизайнер Юлия Тычино дала несколько советов на этот счёт на страницах сетевого издания "БелНовости".

Дизайнер назвала три лучших цвета для прихожей
Фото: Pexels by Max Vakhtbovycn is licensed under CC0

Прежде всего, передняя должна быть светлой. Лучшие цвета для прихожей на профессиональный взгляд:

  • белый;
  • кремовый;
  • светло-серый.

Никакой пестроты — она производит впечатление беспорядка и неухоженности.

Кроме того: лучше, чтобы светильников было несколько, и спрячьте обувь, не подходящую для ношения в текущий сезон, заключила эксперт.

В принципе, оформление любого помещения квартиры не требует более трёх цветов, советовала она ранее.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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