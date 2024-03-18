Прихожая должна быть оформлена только в этих цветах, и никак иначе, призвала дизайнер

Прихожая — лицо вашего дома, оформить и обставить её надо так, чтобы вы могли гордиться ею. Дизайнер Юлия Тычино дала несколько советов на этот счёт на страницах сетевого издания "БелНовости".
Прежде всего, передняя должна быть светлой. Лучшие цвета для прихожей на профессиональный взгляд:
Никакой пестроты — она производит впечатление беспорядка и неухоженности.
Кроме того: лучше, чтобы светильников было несколько, и спрячьте обувь, не подходящую для ношения в текущий сезон, заключила эксперт.
В принципе, оформление любого помещения квартиры не требует более трёх цветов, советовала она ранее.
Не избавляйтесь от этого сорняка, поскольку он принесёт огромную пользу вашему саду.