В Саудовской Аравии может появиться новый мировой рекорд в виде 2-километрового небоскрёба

В Саудовской Аравии построят небоскрёб высотой в 2 км

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Стало известно, что в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, появится 2-километровый небоскрёб. После завершения его строительства, он будет считаться самым высоким небоскрёбом в мире. Реализовывать грандиозный проект будет команда застройщиков совместно со знаменитым бюро Foster+Partners.

Фото: unsplash.com by Енхен Ли is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Ряд экспертов считают данную задумку сомнительным и трудным проектом. У многих из них вызывает опасение — сильные порывы ветра, которые при такой высоте здания, могут быть серьёзной преградой. Для преодоления последней, потребуются усилия строителей и неординарные инженерные решения, которые сделают здание безопасным.

Напомним, что пока самым высоким небоскрёбом считается высотка "Бурдж Халифа" в Дубае. Высота данного здания — 828 метров. Если небоскрёб в Саудовской Аравии построится, то он превзойдёт нынешнего рекордсмена по высоте, почти в 2,5 раза.