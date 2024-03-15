В Саудовской Аравии может появиться новый мировой рекорд в виде 2-километрового небоскрёба

Стало известно, что в столице Саудовской Аравии — Эр-Рияде, появится 2-километровый небоскрёб. После завершения его строительства, он будет считаться самым высоким небоскрёбом в мире. Реализовывать грандиозный проект будет команда застройщиков совместно со знаменитым бюро Foster+Partners.
Ряд экспертов считают данную задумку сомнительным и трудным проектом. У многих из них вызывает опасение — сильные порывы ветра, которые при такой высоте здания, могут быть серьёзной преградой. Для преодоления последней, потребуются усилия строителей и неординарные инженерные решения, которые сделают здание безопасным.
Напомним, что пока самым высоким небоскрёбом считается высотка "Бурдж Халифа" в Дубае. Высота данного здания — 828 метров. Если небоскрёб в Саудовской Аравии построится, то он превзойдёт нынешнего рекордсмена по высоте, почти в 2,5 раза.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.