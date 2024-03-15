Названы города на востоке России с самым дорогим и самым дешёвым жильём

Быстрее всего жильё на Дальнем Востоке дорожало в Хабаровске – на 44% за год

2:00 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Хабаровск вышел в лидеры по росту цен на жильё в новостройках в городах на востоке России, сообщает витрина недвижимости Restate.ru. Сервис провёл анализ рынка недвижимости в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.

Фото: Инвестиционный портал Приморского края is licensed under CC0

За год "квадрат" нового жилья в Хабаровске подорожал на 53 тысячи рублей, то есть на 44%, уточняется в материале.

Типичная 35-метровая "однушка" в центре города продаётся уже за 6,6 миллионов рублей, догнав по цене Санкт-Петербург. Там, правда, за такие деньги предлагают квартиры на окраине.

Почти так же быстро дорожали метры во Владивостоке (+27%) и Благовещенске (+14%), причём столица Амурской области заняла первое место по ценам на новостройки.

Самая дорогая квартира там — 70-метровая "трёшка" в доме бизнес-класса на берегу Амура с видом на соседний китайский город Хейхэ: за неё просят 16 миллионов рублей.

Недвижимость на Дальнем Востоке дорожает благодаря привлекательности региона, которую обеспечивают меры господдержки — льготная ипотека под 2%, особые экономические зоны, "дальневосточный гектар", объяснил руководитель витрины недвижимости Restate Андрей Добрый.

"Но для того, чтобы цены не росли такими темпами, необходимо просто больше строить — пока этот процесс только начался, да и то лишь во Владивостоке и Хабаровске", — добавил он.

Самая дорогое жильё в Сибири строится в Новокузнецке: там средняя цена квадратного метра выросла на 28% до 135 тысяч рублей. А самое доступное — в Бийске, где новую "однушку" можно купить дешевле 3 миллионов рублей.

На вторичном рынке, как и в прошлом году, пальма первенства у Владивостока со средней ценой "квадрата" 180 тысяч рублей. А вот в Хабаровске "б/у" жильё пользуется меньшим спросом, чем строящееся, поэтому там ценовой разрыв максимален.