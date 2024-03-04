В Мариуполе активное восстановление домов и коммунальной инфраструктуры. До конца 2024 года вопрос с домами будет решён

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что все работы по восстановлению многоквартирных домов в Мариуполе, завершатся до конца текущего года. Он отметил, что в списке на восстановление сейчас фигурирует более 4 тысяч различных объектов. По словам Хуснуллина, восстановление жилфонда в Мариуполе — сложная задача.
"По восстановлению жилфонда скажу следующее — задача непростая. До конца 2024 года необходимо успеть привести в порядок 1,5 тысячи фасадов и плюс к этому отремонтировать все многоквартирные дома в Мариуполе", — пост Марата Хуснуллина в соцсети
В своём высказывании вице-премьер не обошёл вниманием обновление коммунальной инфраструктуры города. Её тоже будут приводить в порядок. Хуснуллин рассказал, что поставлена задача разработать план модернизации инфраструктуры и этот план должен быть рассчитан на 3-5 лет.
Кроме всего перечисленного, вице-премьер добавил, что в разрушенном городе ведётся благоустройство общественных пространств и социальных объектов. В частности, на данный момент ведётся облагораживание Приморского парка и его набережной. Плюс идёт ремонт Больницы интенсивного лечения.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.