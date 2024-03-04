Авито: есть немало районов в Москве с недорогими, до 10 миллионов рублей, квартирами

Перечислены районы Москвы с квартирами стоимостью до 10 млн рублей

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики платформы "Авито" провели исследование, в котором они искали районы в Москве с квартирами стоимостью до 10 миллионов рублей. В итоге выяснилось, что в столице таких квартир больше 30 тысяч. Что самое примечательное, в центре Москвы жильё по такой цене тоже имеется.

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Согласно результатам исследования больше всего "дешёвых" квартир выявлено в Сосенском районе. Там, каждая десятая квартира, выставляется на продажу именно по цене до 10 миллионов рублей. Чуть меньше таких лотов оказалось в Люблино и Отрадном. В центре квартир до 10 миллионов рублей оказалось не так много, но они есть — так, в Пресненском районе на продажу выставлено 753 относительно дешёвые квартиры. Правда речь в объявления идёт о вторичном жилье с площадью меньше 17 кв. м.

Эксперты также отметили, что в Сосенском районе и самая дешёвая аренда. Найти квартиру с месячной арендой в 35 тысяч рублей здесь вполне реально. Примерно также можно сэкономить, если снять квартиру в Южном Бутово.