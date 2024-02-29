Аналитик Муртазин о ЧП в Подмосковье: зарядка от телефона может убить человека

Эльдар Муртазин прокомментировал ЧП, где причиной беды стал смартфон

1:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин напомнил в интервью Pravda.Ru о правилах эксплуатации электрических приборов и дал рекомендации по пользованию зарядными устройствами для гаджетов.

Фото: flickr.com by Kārlis Dambrāns is licensed under Commons, the free media repository

Перемотанный скотчем порванный провод от зарядки — возможная причина трагедии в подмосковном Ногинске, говорит аналитик.

"Конкретно в этом случае была порвано зарядное устройство, сам кабель. В этом случае молодой человек сделал неправильные вещи — разговаривал по телефону, когда он находился на зарядке, прислонив его к уху. Его девушка слышала, как его ударило током. У него, судя по всему, было слабое сердце. Потому что убивает не вольтаж, а убивают амперы, то есть сила тока. В данном случае ему хватило этого разряда, тем более что телефон находился у головы. Голова у нас — самое незащищённое место для электрического тока, по сути. Всё это сложилось вместе", — пояснил специалист.

Есть вещи, которые никогда не нужно делать, чтобы сохранить в целости свои жизнь и здоровье, считает Эльдар Муртазин.

"Рекомендация достаточно простая — не пользоваться зарядными устройствами во влажных помещениях, тем более, когда вы лежите в ванной, например. В большинстве ситуаций УЗО (устройство защитного отключения) позволяет избежать любых проблем. Но вы же не можете быть уверенным, что конкретно в этом случае конкретно в этом помещении оно работает. Второй момент. Если у вас выходит из строя любой шнур электрического устройства, в любой инструкции, к утюгу, к фену, к телефону, написано, что если шнур вышел из строя, не надо обматывать его изолентой, ремонтировать, вам нужно заменить устройство либо шнур. Потому что это потенциально повышает риск того, что вас ударит током", — предупреждает эксперт.

Зарядные устройства также не рекомендуется оставлять доступными для детей.