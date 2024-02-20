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Какие цветы выбрать для долгого букета: топ-10 лучших вариантов

Секреты цветочной феи: как сохранить свежесть букетов надолго

2:27
Недвижимость » Дизайн и интерьер

"Цветы — это не просто украшение, это гимн жизни”, — говорят поэты. И с этим невозможно не согласиться. Ведь именно цветы, словно искусный художник, расставляют акценты и создают настроение.

Секреты цветочной феи: как сохранить свежесть букетов надолго
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Но как сохранить эту красоту надолго? Как сделать так, чтобы симфония стойкости не превратилась в диссонанс увядания?

"Секрет прост: нужно правильно выбрать цветы”, — утверждают флористы.

10 лучших вариантов для "долгоиграющего" букета

  1. Альстромерия: очаровательная прима, чей танец напоминает миниатюрную лилию. Она блистает на цветочной сцене до двух недель, даря окружающим неповторимую красоту.
  2. Гербера: яркая и жизнерадостная солистка, чей оптимизм заряжает всех вокруг. Она зажигает сцену своим сиянием до десяти дней, даря отличное настроение.
  3. Гвоздика: символ верности и любви, чей бархатный голос звучит в широкой гамме цветов. Она украшает сцену своей стойкостью до двух недель, радуя и вдохновляя.
  4. Гипсофила: нежные нимфы, создающие воздушную атмосферу. Они дополняют любой букет своей невесомостью и сохраняют свежесть до десяти дней, даря ощущение легкости.
  5. Ирисы: благородные кавалеры с богатой палитрой красок. Они украшают дом своим изысканным видом до десяти дней, создавая атмосферу роскоши.
  6. Лизиантус: изысканная леди, похожая на розу. Она сохраняет свою красоту до двух недель, чаруя своим ароматом и неповторимым шармом.
  7. Ромашки: очаровательные проказницы, дарящие ощущение лета. Они зажигают сцену своим весельем до семи дней, даря радость и позитив.
  8. Хризантема: символ долголетия и оптимизма. Она очаровывает своей стойкостью — до трёх недель! Её лучезарная красота дарит надежду и вдохновение.
  9. Эустома: нежные феи, напоминающие розы и пионы. Они сохраняют свою красоту до двух недель, даря ощущение сказки и волшебства.
  10. Фрезия: ароматные кокетки с изысканными бутонами. Они радуют своим благоуханием до десяти дней, создавая атмосферу романтики и любви.

Совет

Для ещё большей стойкости букета подрезайте стебли каждый день и меняйте воду в вазе.

Важно

Помните, что на продолжительность жизни цветов влияет не только их сорт, но и условия хранения.

ТОП 5 Цветов Которые Долго Стоят в Вазе Цветы Которые Будут Долго Стоять в Срезке Флористика
Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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