Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гид по кокосу: чем полезен для кожи, волос и настроения
Глава Euroclear раскритиковала идею конфискации российских активов
Как правильно выбрать рыбу?
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
Племянник Майкла Джексона исполнит роль певца в фильме
Госдума запретит рекламу у иноагентов
Президент ИИХФ ответил молодёжной сборной России и призвал россиян "соблюдать правила"
Эксперт Дандыкин: Украине поставлена задача умереть в обороне
Лера Кудрявцева считает, что о блогерах и иноагентах будут ходить легенды через 10 лет
В каком случае могут не дать выписку из реестра БТИ? Есть две основные причины

Юрист предупредила о риске отказа в выдаче выписки из реестра БТИ

0:57
Недвижимость

В случае отказа в выдаче выписки из реестра БТИ он должен быть обоснован и предоставлен в письменном виде, заявила председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

Юрист предупредила о риске отказа в выдаче выписки из реестра БТИ
Фото: Mos.ru by М. Денисов is licensed under Public domain

Отвечая на вопрос читателя РИА Недвижимость, она объяснила, какие основания для этого могут быть.

По словам юриста, порядок выдачи выписок из реестра БТИ определяют местные власти, но в целом он везде одинаков. Могут быть две основные причины для отказа в выписке.

  1. Неправильное оформление заявки, неполный пакет прилагающихся документов или невозможность однозначной идентификации объекта государственного техучета, сведения о котором запрашиваются.
  2. Неоплата предоставления учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений.

В любом случае, имея на руках письменный отказ, вы можете его оспорить в суде или пожаловаться в вышестоящую инстанцию, заключила Грешнова.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира

Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.

Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Идеальные огурцы для засолки: этот сорт компактный, вкусный и хрустящий
Рассказываем, как ухаживать за крыжовником, чтобы радовал долгие годы
Грязь на авто как защита: 5 причин, почему не стоит спешить с поездкой на мойку
Руководство 3-й штурмовой бригады ВСУ сравнило Авдеевку с Бахмутом Любовь Степушова Российская армия получила новые усиленные танки Т-80БВМ Дмитрий Плотников Пить — ребёнку вредить. Немного об истории запретов на алкоголь Сергей Лебедев
Перцы по вырастут весом по 200 граммов каждый: этот сорт идеален для теплицы и открытого грунта
Пять декоративных растений, которые сделают участок оригинальным
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Одно из самых ценных и полезных растений, которое радует орехами
Последние материалы
Гид по кокосу: чем полезен для кожи, волос и настроения
Глава Euroclear раскритиковала идею конфискации российских активов
Как правильно выбрать рыбу?
Эксперт Курбатова рассказала о пользе кокосового сахара и нюансах его выбора
Колокольчик портеншлага отлично подойдёт для украшения клумбы
Племянник Майкла Джексона исполнит роль певца в фильме
Госдума запретит рекламу у иноагентов
Military Watch раскрыл причину отказа Украины от самолёта F-18
Юрист предупредила о риске отказа в выдаче выписки из реестра БТИ
Президент ИИХФ ответил молодёжной сборной России и призвал россиян "соблюдать правила"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников