В каком случае могут не дать выписку из реестра БТИ? Есть две основные причины

Юрист предупредила о риске отказа в выдаче выписки из реестра БТИ

0:57 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В случае отказа в выдаче выписки из реестра БТИ он должен быть обоснован и предоставлен в письменном виде, заявила председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.

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Отвечая на вопрос читателя РИА Недвижимость, она объяснила, какие основания для этого могут быть.

По словам юриста, порядок выдачи выписок из реестра БТИ определяют местные власти, но в целом он везде одинаков. Могут быть две основные причины для отказа в выписке.

Неправильное оформление заявки, неполный пакет прилагающихся документов или невозможность однозначной идентификации объекта государственного техучета, сведения о котором запрашиваются. Неоплата предоставления учетно-технической документации и содержащихся в ней сведений.

В любом случае, имея на руках письменный отказ, вы можете его оспорить в суде или пожаловаться в вышестоящую инстанцию, заключила Грешнова.