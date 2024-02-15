В каком случае могут не дать выписку из реестра БТИ? Есть две основные причины

В случае отказа в выдаче выписки из реестра БТИ он должен быть обоснован и предоставлен в письменном виде, заявила председатель исполнительного комитета Саратовского регионального отделения Ассоциации юристов России Наталья Грешнова.
Отвечая на вопрос читателя РИА Недвижимость, она объяснила, какие основания для этого могут быть.
По словам юриста, порядок выдачи выписок из реестра БТИ определяют местные власти, но в целом он везде одинаков. Могут быть две основные причины для отказа в выписке.
В любом случае, имея на руках письменный отказ, вы можете его оспорить в суде или пожаловаться в вышестоящую инстанцию, заключила Грешнова.
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