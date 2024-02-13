Кто имеет право на поверку счётчиков воды, и как этих людей отличить от мошенников

Поверку приборов учёта могут проводить только аккредитованные организации, предупредил заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.
Он объяснил "Москве 24", что такие организации имеют соответствующую разрешительную документацию, а результаты поверки они передают в государственную информационную систему "Аршин".
"Поэтому, прежде чем вызывать какую-то компанию, стоит проверить её на сайте Росаккредитации, чтобы не стать жертвой мошенников", — посоветовал эксперт.
Есть и другой вариант — выяснить этот вопрос в вашей управляющей компании.
Признак, который должен насторожить, — чрезмерная клиентоориентированность, граничащая с назойливостью, добавил Костянов. У аккредитованных организаций и так работы невпроворот.
"Поэтому если вам спустя пять минут после того, как вы набрали в компанию, настойчиво перезванивают и говорят, что они готовы поверить прибор учёта, меня бы это заставило задуматься", — пояснил он.
Начните замачивать орехи перед употреблением — польза будет больше.