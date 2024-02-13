Кто имеет право на поверку счётчиков воды, и как этих людей отличить от мошенников

Эксперт в ЖКХ научил отличать специалистов по поверке счётчиков от мошенников

0:59 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Поверку приборов учёта могут проводить только аккредитованные организации, предупредил заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Андрей Костянов.

Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Он объяснил "Москве 24", что такие организации имеют соответствующую разрешительную документацию, а результаты поверки они передают в государственную информационную систему "Аршин".

"Поэтому, прежде чем вызывать какую-то компанию, стоит проверить её на сайте Росаккредитации, чтобы не стать жертвой мошенников", — посоветовал эксперт.

Есть и другой вариант — выяснить этот вопрос в вашей управляющей компании.

Признак, который должен насторожить, — чрезмерная клиентоориентированность, граничащая с назойливостью, добавил Костянов. У аккредитованных организаций и так работы невпроворот.