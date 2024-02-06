Суд Гонконга вынес решение о ликвидации известного китайского застройщика Evergrande

Крах рынка недвижимости Китая может обрушить всю мировую экономику

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты рассказали о любопытном экономическом событии, которое случилось в Китае. Отмечается, что суд Гонконга вынес решение о ликвидации известного в Китае застройщика — Evergrande. По мнению аналитиков, такое банкротство может обернуться полноценным кризисом всей мировой экономики.

Фото: CENTRE FOR STRATEGIC PLANNING

Как рассказали обозреватели издания Zero Hedge, по состоянию на настоящий день строительная отрасль стимулирует рост и в других отраслях экономики. В том числе, высокий спрос на недвижимость стимулирует спрос в нефтяной, металлургической, газовой и прочих других отраслях.

При этом долговая нагрузка китайского инвестиционного холдинга Evergrande достигла невероятного размера — $300 млрд. Как постановил суд Гонконга, обслуживать такой долг фактически нереально. Именно поэтому компания и была признана банкротом.

Однако, акцентируют внимание обозреватели, сегодня весь сектор недвижимости в Китае — в глубоком упадке. Только за последние несколько лет обанкротилось более 50 компаний застройщиков.

Поэтому эксперты уверены, что ликвидация Evergrande станет колоссальным риском для всего мира. Ведь, помимо разрушения логистических цепочек и потери людьми работы, акции и долговые расписки компании держали многие крупные банки. Так что в зоне риска, в том числе, оказался и российский фондовый рынок, констатируют аналитики.