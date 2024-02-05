Современные хозяйки иначе, нежели бабушки, смотрят на оформление подоконников: 4 идеи

Творческое оформление подоконника: 4 идеи для уюта и стиля

1:39 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Подоконник, занимающий важное место в комнате, может стать ключевым элементом интерьера, внося свой вклад в общую атмосферу помещения. Правильное его оформление может сделать пространство около окна более ярким и жизнерадостным.

Фото: Science History Institute by Conrad Erb is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

1. Флорариум: Мини-сад в стеклянной колбе

Флорариум, объединяющий в себе элементы «флора» и «аквариум», представляет из себя удивительный мини-сад или клумбу, размещенные в стеклянной колбе. Орхидеи и суккуленты идеально подходят для этого декоративного элемента, при условии регулярного полива и избегания прямых солнечных лучей.

2. Мини-огород на кухонном подоконнике: Зелень круглый год

Маленький огород на подоконнике кухни не только продлевает лето, но и обеспечивает почти круглогодичные поставки свежей зелени: базилика, петрушки, укропа, розмарина, тимьяна и других ароматных растений.

3. Уютное "спальное место" на подоконнике: Скандинавский комфорт

Вдохновленные скандинавским стилем, многие превращают подоконник в уютное место для отдыха. Маленький матрас, подушки и возможность полежать, наслаждаясь видом из окна, создают атмосферу уюта. Эта идея особенно актуальна зимой, когда за окном снегопад, и хочется устроиться поудобнее.

4. Подоконник как читательский уголок: Книги и уют

Журналы и книги становятся неотъемлемой частью декора подоконника, придавая ему интеллектуальный шарм. Подборка кулинарных книг на кухне не только украшает пространство, но и становится полезным аксессуаром во время готовки.