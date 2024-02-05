В трёх столичных районах планируется строительство более 200 тысяч "квадратов" недвижимости. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в районе Зюзино представители столичного "Управления гражданского строительства" намерены провести редевелопмент четырёх участков. Кроме того, Московский фонд реновации жилой застройки займётся реорганизацией малоиспользуемых земель в районах Ховрино и Левобережный.
Таким образом, общая площадь всех участков составит 12,85 гектара.
"Редевелопментом неэффективно используемых территорий в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино займутся городские операторы, которые возведут более 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие всех площадок оцениваются в 26,7 миллиарда рублей", — указывает Ефимов.
Он также подчеркнул, что в результате реализации данных проектов в Москве появится почти 930 рабочих мест.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.