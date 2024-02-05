Более 200 тысяч "квадратов" недвижимости построят в трёх столичных районах

Ефимов: более 200 тысяч "квадратов" недвижимости построят в трёх районах

1:07 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В трёх столичных районах планируется строительство более 200 тысяч "квадратов" недвижимости. Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в районе Зюзино представители столичного "Управления гражданского строительства" намерены провести редевелопмент четырёх участков. Кроме того, Московский фонд реновации жилой застройки займётся реорганизацией малоиспользуемых земель в районах Ховрино и Левобережный.

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Таким образом, общая площадь всех участков составит 12,85 гектара.

"Редевелопментом неэффективно используемых территорий в районах Ховрино, Левобережный и Зюзино займутся городские операторы, которые возведут более 200 тысяч квадратных метров недвижимости. Инвестиции в развитие всех площадок оцениваются в 26,7 миллиарда рублей", — указывает Ефимов.

Он также подчеркнул, что в результате реализации данных проектов в Москве появится почти 930 рабочих мест.