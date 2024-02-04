Найдены самые доступные города для зимних туристов

Специалисты рассказали о самых доступных городах для зимнего туризма. Как выяснилось, в январе текущего года самым популярным вариантом стала посуточная аренда в Кирове — она обойдётся в 1,7 тысяч рублей.
Также кроме Кирова в ТОП-3 доступных направлений по мнению экспертов вошли Брянск и Барнаул. В этих городах аренда жилья обойдётся в 1,8 тысяч и 1,95 тысячи рублей за сутки соответственно. Кроме того, сразу в 15 городах посуточная аренда жилья обойдётся в две тысячи рублей — речь идёт о Костроме и Калининграде.
При этом почти также бюджетно стоит и посуточная аренда квартиры в Архангельске. Она обойдётся любителям зимнего туризма в 2,25 тысячи рублей. Бюджетным вариантом станет и квартира в Иркутске — 2,3 тысячи рублей за сутки.
Среди направлений для зимнего турима эксперты также выделяют Екатеринбург. Аренда этом городе на сутки в зимний период составит в среднем 2,4 тысяч рублей. Предлагается также выбрать и Санкт-Петербург, где стоимость аренды за сутки составит 2,45 тысячи рублей.
При осмотре бачка унитаза в вашем туалете, вероятно, вы заметите на его стенках отложения известковых осадков, образовавшихся от застывшей соли кальция. Эти отложения возникают из-за наличия жесткой воды.