4 вещи домашнего обихода, на которых не будет экономить опытная хозяйка и не даст экономить мужу

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Забота о финансах: четыре сферы, на которых не стоит экономить

1:49
Недвижимость

Бережливость – это черта разумных людей, которые ценят свои деньги. Она помогает избежать лишних трат на мимолетные капризы. Однако существуют четыре важные вещи в быту, на которых экономия может привести к нежелательным последствиям.

Забота о финансах: четыре сферы, на которых не стоит экономить
Фото: commons.wikimedia. org by Lesekreis is licensed under public domain

Столовые приборы: как выбрать правильно

Столовые приборы должны не только быть красивыми, но и качественными, так как через них проходит пища, которую употребляет человек. Признаком некачественной посуды может быть изменение цвета при контакте с лимоном, что свидетельствует о высоком содержании тяжелых металлов. Альтернативно, можно использовать красное вино для проверки качества.

Матрас: инвестиция в здоровый сон

Здоровый сон – основа продуктивности и благополучия человека. Качество матраса напрямую влияет на качество сна, поэтому стоит выбирать его с умом, учитывая индивидуальные предпочтения и возможные проблемы со спиной.

Интернет-модем: не терпите низкую скорость

Низкая скорость интернета может стать настоящей проблемой для тех, чья деятельность тесно связана с онлайн-ресурсами. Избежать зависаний видео и медленной загрузки файлов можно, поменяв провайдера, тарифный план или модем.

Средство для мытья посуды: качество важнее цены

Дешёвые жидкие средства для мытья посуды не только быстро расходуются, но и могут оказывать негативное воздействие на кожу рук. Инвестиции в более дорогие аналоги оправданы, так как они содержат микроэлементы, выполняющие защитную функцию.

Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
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