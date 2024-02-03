4 вещи домашнего обихода, на которых не будет экономить опытная хозяйка и не даст экономить мужу

Забота о финансах: четыре сферы, на которых не стоит экономить

1:49 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Бережливость – это черта разумных людей, которые ценят свои деньги. Она помогает избежать лишних трат на мимолетные капризы. Однако существуют четыре важные вещи в быту, на которых экономия может привести к нежелательным последствиям.

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