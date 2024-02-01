Обозначены города, где в январе сильнее всего подорожало жильё

Нейросеть назвала города, где в январе сильнее всего подорожало жильё

1:37 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Нейросеть назвала города, в которых в январе сильнее всего подорожало жильё. Лидирующими стали Барнаул, Курск и Улан-Удэ, а снижение жилья на вторичном рынке наблюдалось лишь в одном городе — Кемерово.

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Отмечается, что средняя стоимость 1 кв. м на вторичном рынке в Барнауле выросла за месяц на 2,57%, составив, в конечном итоге, 107,9 тысячи рублей. Второе место занял Курс — там стоимость квартир выросла 2,56%, до 84,2 тысячи рублей за "квадрат". А на третьем оказался Улан-Удэ, где 1 кв. м вторичного жилья за месяц подорожал на 2,48%, до 116,6 тысячи рублей.

При этом в ТОП-5 вошли Набережные Челны (+2,38%), Краснодар и Тольятти (по +2,35%).

Нейросеть также рейтинг 50 городов, в которых был отмечен рост цен на жильё по итогам прошлого месяца. Рост цен был зафиксирован в 49 из 50 (на последнем месте оказался город Кемерово). Околонулевой рост отмечался во Владивостоке (+0,09%), а увеличение в пределах до 1% — в десяти городах, в том числе, Санкт-Петербурге.

В российской столице средняя стоимость вторичного "квадрата" за месяц выросла на 1,46%, достигнув 324,4 тысяч рублей.