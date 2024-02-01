Опытные хозяйки знают, почему эти 5 предметов на кухне постоянно нужно заменять новыми

Не все предметы, используемые на кухне, имеют бесконечный срок службы. Некоторые из них могут выйти из строя или приобрести вредные свойства со временем.
Губки и тряпки
Губки для посуды и хозяйственные тряпки часто используются многократно в течение дня. При интенсивном использовании их срок службы не должен превышать двух недель. За это время они накапливают пищевой жир и микрочастицы мусора, создавая идеальную среду для размножения болезнетворных организмов.
Для временной дезинфекции их можно ополоснуть горячей водой или поместить в микроволновку на 10-15 секунд при максимальной мощности.
Полотенца
С течением времени структура волокон полотенец может измениться, что приводит к ухудшению их способности впитывать влагу и чиститься во время стирки.
Старые полотенца могут стать источником различных организмов и медленно сохнуть.
Эмалированная посуда
После длительного использования покрытие эмалированной посуды может начать отслаиваться, попадая в еду.
Микроцарапины на поверхности посуды могут стать идеальным местом для размножения бактерий.
Пластиковые контейнеры
После 1-2 лет активного использования качество пластиковых контейнеров может ухудшиться, а сам пластик стать менее безопасным.
Микропластик из пластиковых контейнеров может растворяться в пище и попадать в организм, вызывая воспалительные процессы в кишечнике.
Разделочные доски
Особенное внимание следует уделять деревянным разделочным доскам, особенно если на них режут рыбу и мясо. Даже небольшие следы от ножа могут стать местом для размножения бактерий и гнилостных процессов.
Рекомендуется регулярно менять разделочные доски и обратить особое внимание на те, на которых режутся мясные продукты.
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