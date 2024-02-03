Что происходит с рекламой в сфере недвижимости

Генеральный директор digital-агентства для девелоперов AGM Евгений Волошин рассказал, как реклама реагирует на изменения рынка недвижимости.
По его словам, всплеск спроса на новостройки, наращивание темпов жилищного строительства, а также ускорение запуска новых проектов сохраняют риск затоваривания на рынке недвижимости. Из-за всего этого конкуренция между застройщиками растёт. При этом покупателей, которые готовы купить квартиру "за наличку", становится всё меньше. А ведь это именно та аудитория, обращает внимание специалист, которая представляет наибольший интерес для девелоперов.
Таким образом, Волошин уверен, что на протяжении всей "воронки продажи" нужно комплексно работать и с барьерами к покупке, и с факторами мотивации. Для этого нужно сочетать digital с классическими каналами продвижения — то есть, наружной рекламой и радио, а также медийной рекламой.
При этом в ходе работы с аналитикой наиболее перспективно будет использовать ИИ-технологии. Кроме того, Волошин уверен, что эффективно себя покажет и наружная реклама — статических форматы лучше замещать цифровыми билбордами.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.