Что происходит с рекламой в сфере недвижимости

Волошин раскрыл реагирование рекламы на изменения рынка недвижимости

1:10 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Генеральный директор digital-агентства для девелоперов AGM Евгений Волошин рассказал, как реклама реагирует на изменения рынка недвижимости.

Фото: Openverse by zhaffsky is licensed under CC BY-SA 2.0

По его словам, всплеск спроса на новостройки, наращивание темпов жилищного строительства, а также ускорение запуска новых проектов сохраняют риск затоваривания на рынке недвижимости. Из-за всего этого конкуренция между застройщиками растёт. При этом покупателей, которые готовы купить квартиру "за наличку", становится всё меньше. А ведь это именно та аудитория, обращает внимание специалист, которая представляет наибольший интерес для девелоперов.

Таким образом, Волошин уверен, что на протяжении всей "воронки продажи" нужно комплексно работать и с барьерами к покупке, и с факторами мотивации. Для этого нужно сочетать digital с классическими каналами продвижения — то есть, наружной рекламой и радио, а также медийной рекламой.

При этом в ходе работы с аналитикой наиболее перспективно будет использовать ИИ-технологии. Кроме того, Волошин уверен, что эффективно себя покажет и наружная реклама — статических форматы лучше замещать цифровыми билбордами.