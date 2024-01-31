Как сократить срок оформления документов на квартиру

В Росреестре рассказали, как сократить срок оформления документов на квартиру

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Представители Росреестра дали советы, как можно сократить срок оформления документов на квартиру. Уточняется, что оперативнее всего проходят сделки в электронном виде. При этом для юридических лиц сроки оформления документов о переходе права на недвижимость в текущем году будут сокращены до 12-ти часов.

Фото: freepik.com

"Самый эффективный путь для сокращения сроков — предоставление документов в электронном виде. Профессиональные получатели услуг, например, застройщики, имеют электронные цифровые подписи. Для них сроки максимально сокращены", — уточнила исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Силаева.

По её словам, получить электронную услугу можно при наличии электронной цифровой подписи, либо через сторонние цифры.

Для того, чтобы избежать приостановок регистрации, необходимо сдать полный пакет документов. Найти его можно на сайте Росреестра.

Причём, ещё 25 лет назад срок регистрации перехода права на недвижимость составлял 30 дней. Сегодня, акцентируют внимание специалисты, сроки зависят от процедуры, но обычно они составляют 10 до 12 рабочих дней.