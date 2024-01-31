Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Кургане Миграционная служба привлечены к уголовным делам за незаконную легализацию приезжих
Таиланд не планирует высылать музыкантов "Би-2" в Россию
Планируется разрешить продажу алкоголя в зонах внутренних вылетов аэропортов в России до 30 июня 2026 года
Der Spiegel: "Мягкое увольнение Залужного, которое провалилось с треском"
Бизнесмена Карена Ванецяна задержали в Москве, но освобожден, выдача Армении не подлежит
Telegraph: Глава ГУР МО Украины Буданов анонсировал новое наступление ВСУ на весну
Увлажняющий тинт: что это такое и почему он тебе нужен
Российские звезды готовы похудеть, набрать вес ради роли
Венгрия сохранит эмбарго на ввоз украинской продукции
Как сократить срок оформления документов на квартиру

В Росреестре рассказали, как сократить срок оформления документов на квартиру

1:15
Недвижимость

Представители Росреестра дали советы, как можно сократить срок оформления документов на квартиру. Уточняется, что оперативнее всего проходят сделки в электронном виде. При этом для юридических лиц сроки оформления документов о переходе права на недвижимость в текущем году будут сокращены до 12-ти часов.

В Росреестре рассказали, как сократить срок оформления документов на квартиру
Фото: freepik.com

"Самый эффективный путь для сокращения сроков — предоставление документов в электронном виде. Профессиональные получатели услуг, например, застройщики, имеют электронные цифровые подписи. Для них сроки максимально сокращены", — уточнила исполняющая обязанности руководителя Управления Росреестра по Челябинской области Ольга Силаева.

По её словам, получить электронную услугу можно при наличии электронной цифровой подписи, либо через сторонние цифры.

Для того, чтобы избежать приостановок регистрации, необходимо сдать полный пакет документов. Найти его можно на сайте Росреестра.

Причём, ещё 25 лет назад срок регистрации перехода права на недвижимость составлял 30 дней. Сегодня, акцентируют внимание специалисты, сроки зависят от процедуры, но обычно они составляют 10 до 12 рабочих дней.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде

Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.

Опытные хозяйки знают, что перед приготовлением курицу надо замачивать 2 часа в разной воде
Музыкантов "Би-2" отправят в Москву
Музыкантов группы "Би-2" отправят в Москву рейсом "Аэрофлота"
Успокойте свою кошку: простые приемы для сохранения покоя в доме.
"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер
США выдохлись: Кувейт отправляет на Украину 150 югославских танков М84 Дмитрий Плотников Святой Савва: символ духовного наследия Сербии Михаил Плисюк В меру для здоровья полезно всё: алкоголь помогает от вирусов Сергей Лебедев
При появлении мошек в горшках комнатных цветов понадобятся спички, и вот для чего
Потрясающий салат из свёклы дополнит ваш обед или ужин
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
Пшённая каша с тыквой: нежная, сладкая и очень полезная и детям, и взрослым
Последние материалы
Тегеран через посредников предупредил США об ответе в случае их атаки по Ирану
Автоэксперты рассказали, как узнать реальный пробег машины
В Росреестре рассказали, как сократить срок оформления документов на квартиру
Инженеры ТГУ разрабатывают дрон для сбора кедровых шишек
Юрист Гаджиэменов объяснил, можно ли привлечь к ответственности соседей, сбрасывающих снег к чужому забору
Российские ученые работают над созданием устройства для зарядки телефона
Пушистые Компаньоны: оптимальный возраст хомяков и их поведенческие особенности
Путин заявил, что не понимает, зачем ВСУ сбили Ил-76 с военнопленными украинцами
Гериатр Рунихина назвала способы сохранить "острый ум" для пенсионеров: тренировки
Финская полиция запретила помогать ВСУ: "Не является полезным делом"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников