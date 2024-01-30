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"Самое плохое время". Что будет с рынком недвижимости после снижения ключевой ставки, отвечает ипотечный брокер

Глава НЛИБ Лопатин: россияне не бросятся брать ипотеку сразу после снижения ключевой ставки

1:40
Недвижимость

Снижение ставок — самое плохое время для рынка недвижимости и ипотеки, заявил Pravda.Ru председатель Национальной лиги ипотечных брокеров Владимир Лопатин.

Глава НЛИБ Лопатин: россияне не бросятся брать ипотеку сразу после снижения ключевой ставки
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В это время кредиты люди стараются не брать, потому что знают, что завтра будет еще дешевле. Поэтому сразу эффект достигнут не будет, даже если начнут снижаться ставки. Тем более что они сейчас на очень высоком уровне. И для того чтобы ипотека стала хоть как-то "съедобной", надо чтобы довольно существенно снизились ставки и зафиксировались по возможности, — сказал он.

Эксперт добавил, что снижение ставок произойдет не скоро.

Поэтому я бы на ближайшую перспективу не рассчитывал на серьезные подвижки на рынке. В отдаленной перспективе, в среднесрочной — ну, наверное, да, если ставки вернутся к более-менее приличному уровню. Потому что когда ипотека под 20% годовых, это, по сути, запретительная, — заключил собеседник Pravda.Ru.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в этом году, скорее, во втором полугодии и только после устойчивого тренда на замедление инфляции в стране. Она также предсказала значительное снижение цен на жильё в ближайшем будущем. По словам главы российского регулятора, в последние два-три года рост цен на недвижимость не может быть объяснён предшествующим замедлением цен.

Как рассказал Pravda.ru, вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев, стоимость вторичного жилья в России может снизиться до конца года. Падение цен зависит от того, как долго в стране будет сохранятся повышенная ключевая ставка

Стоит ли брать ипотеку в 2024 году? Все ЗА и ПРОТИВ
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
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