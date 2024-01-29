Советский уют в доме: по каким 5 вещам можно определить гражданина СССР в его квартире

1:45 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

При взгляде на интерьер квартиры гости моментально осознают, что ее обитатели не принадлежат к молодежной категории, а являются людьми с советским прошлым, чего достаточно, чтобы сделать такие выводы.

Фото: TamilWiki Media Contest by Tha-uzhavan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сервант с бокалами

Характерным элементом советского интерьера считается застекленный сервант с открытыми полками, на которых демонстрируется лучший сервиз. В прошлом люди десятилетиями коллекционировали ценные чешские тарелочки и расписные суповые тарелки, которые оставались "только для гостей". Почему-то в советское время люди ориентировались на светлое будущее, для которого предназначалась вся эта посуда.

Табуретки

Человек с советским прошлым ценит хорошую табуретку и даже в роскошной современной квартире можно обнаружить советские образцы. Это явный признак того, что хозяева квартиры пережили эпоху СССР.

«Клеёнка» на кухонном столе

Советский человек полагал, что на столе должна лежать клеенка, чтобы "ножом не испортить столешницу" и чтобы стол выглядел более нарядным. Современные хозяйки предпочитают украшать столы стильными салфетками, не боясь повредить поверхность.

Веревки для сушки одежды

Веревки для сушки одежды, обычно висящие на балконе или в ванной, теперь считаются элементом, портящим внешний вид современной квартиры. Современные хозяйки предпочитают использовать напольные сушилки.

«Дорожки» и ковер на стене или диване

Советскому человеку пол без ковра кажется "голым", и диван нуждается в чем-то, чтобы избежать пятен. Современные интерьеры ставят меньший акцент на ковровые дорожки, предпочитая другие напольные покрытия, не требующие дополнительного утепления.