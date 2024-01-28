Как довольно просто очистить унитаз от ржавчины: как с это сделать с народной смекалкой и химией

1:24 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В водопроводной воде содержится ряд примесей, которые могут образовывать неприятный ржавый налет на элементах сантехники. Очистить унитаз от ржавчины, а также восстановить первоначальный вид внутренним стенкам бачка может представлять некоторые трудности, но рациональные хозяева предпочитают использовать простые и эффективные методы самостоятельно.

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Для начала подготовьтесь к работе, имея под рукой чистящие средства, губки, салфетки и перчатки.

Затем приступайте к использованию абразивных химических средств, обычно представленных в порошкообразной форме. Эти средства обладают шлифующим эффектом и идеально подходят для очистки внутренних стенок сливного бачка. Также эффективными средствами в борьбе с ржавчиной являются продукты с высоким содержанием кислот.

Дополнительно можно использовать щелочные средства, которые, благодаря гидроксиду натрия, быстро разрушают налет и обычно представлены в виде геля. Нанесите щелочное средство на стены бачка на 15-20 минут, затем тщательно смойте водой.

Для тех, кто предпочитает более экономные методы, существуют народные средства. Например, можно использовать уксус, разбавленный в воде, или тюбик с зубной пастой с несколькими дырочками, помещенный в бачок. При смывании вода будет проходить через тюбик, что помогает не только очистить, но и придать свежий аромат.