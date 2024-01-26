Эти четыре вещи дешевят интерьер в вашем доме: срочно заменить

Хозяева дома искренне стремятся к тому, чтобы интерьер в нём выглядел достойно, и тратят на это значительные средства. Тем обиднее, когда из-за какой-то мелочи дорогущий евроремонт производит впечатление дешёвой подделки.
Дизайнер Юлия Тычино перечислила сетевому изданию "БелНовости" основные детали, способные внешне удешевить любое жилище.
Очень практичный материал, но увы — неприглядный. Откажитесь от него в пользу чего-то более солидного.
Забудьте о гарнитурах — они давно ушли в прошлое. В наше время большой выбор мебели, которую специалист тщательно подберёт для вас.
Лучше украсить комнату минимумом декоративных элементов, но чтобы они были дорогими и стильными.
Бабушкин вариант — сродни ковру на стене. Если мебель нуждается в ремонте — профессионалы с лёгкостью сделают его.
Огородники осведомлены о том, что для успешного выращивания рассады важны не только семена, но и качественный грунт.