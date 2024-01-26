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Эти четыре вещи дешевят интерьер в вашем доме: срочно заменить

Дизайнер назвала четыре решения, создающие впечатление дешевизны

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Недвижимость » Дизайн и интерьер

Хозяева дома искренне стремятся к тому, чтобы интерьер в нём выглядел достойно, и тратят на это значительные средства. Тем обиднее, когда из-за какой-то мелочи дорогущий евроремонт производит впечатление дешёвой подделки.

Дизайнер назвала четыре решения, создающие впечатление дешевизны
Фото: Dreamstime.com by Zhyk1988

Дизайнер Юлия Тычино перечислила сетевому изданию "БелНовости" основные детали, способные внешне удешевить любое жилище.

Пластик

Очень практичный материал, но увы — неприглядный. Откажитесь от него в пользу чего-то более солидного.

Готовые мебельные решения

Забудьте о гарнитурах — они давно ушли в прошлое. В наше время большой выбор мебели, которую специалист тщательно подберёт для вас.

Обилие декорирующих элементов

Лучше украсить комнату минимумом декоративных элементов, но чтобы они были дорогими и стильными.

Накидки на мебель

Бабушкин вариант — сродни ковру на стене. Если мебель нуждается в ремонте — профессионалы с лёгкостью сделают его.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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