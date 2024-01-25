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Жители более 198 тысяч аварийных домов в РФ в прошлом году смогли стать новосёлами

Почти 200 тысяч россиян в прошлом году переехали из аварийного в новое жильё

1:08
Недвижимость

В прошлом году почти 200 тысяч россиян переехали из аварийного в новое жилье. По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, который курирует строительную область, новое жильё смогли получить более 198 тысяч россиян.

Почти 200 тысяч россиян в прошлом году переехали из аварийного в новое жильё
Фото: Unsplash by Naoram Sea

При этом за последние пять лет, добавляет он, всего удалось переселить порядка 664 тысяч жителей "аварийки".

"Для любого человека жильё — вопрос основополагающий, так как связан не только с удобством проживания, но и безопасностью. Поэтому расселение аварийных домов требует большого внимания и постоянно находится на контроле Правительства", — заметил Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что напрямую состояние квартиры влияет на качество проживания в такой недвижимости, а следовательно, и настроение граждан.

В заключение вице-премьер правительства отметил, что в текущем году работа по расселению аварийного жилья будет продолжена. Планируется, что в большинстве российских регионов завершится расселение непригодных для проживания домов, которые были признаны таковыми до 2017 года.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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