Жители более 198 тысяч аварийных домов в РФ в прошлом году смогли стать новосёлами

Почти 200 тысяч россиян в прошлом году переехали из аварийного в новое жильё

1:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В прошлом году почти 200 тысяч россиян переехали из аварийного в новое жилье. По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, который курирует строительную область, новое жильё смогли получить более 198 тысяч россиян.

Фото: Unsplash by Naoram Sea

При этом за последние пять лет, добавляет он, всего удалось переселить порядка 664 тысяч жителей "аварийки".

"Для любого человека жильё — вопрос основополагающий, так как связан не только с удобством проживания, но и безопасностью. Поэтому расселение аварийных домов требует большого внимания и постоянно находится на контроле Правительства", — заметил Хуснуллин в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что напрямую состояние квартиры влияет на качество проживания в такой недвижимости, а следовательно, и настроение граждан.

В заключение вице-премьер правительства отметил, что в текущем году работа по расселению аварийного жилья будет продолжена. Планируется, что в большинстве российских регионов завершится расселение непригодных для проживания домов, которые были признаны таковыми до 2017 года.