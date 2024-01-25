Жители более 198 тысяч аварийных домов в РФ в прошлом году смогли стать новосёлами

В прошлом году почти 200 тысяч россиян переехали из аварийного в новое жилье. По словам зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина, который курирует строительную область, новое жильё смогли получить более 198 тысяч россиян.
При этом за последние пять лет, добавляет он, всего удалось переселить порядка 664 тысяч жителей "аварийки".
"Для любого человека жильё — вопрос основополагающий, так как связан не только с удобством проживания, но и безопасностью. Поэтому расселение аварийных домов требует большого внимания и постоянно находится на контроле Правительства", — заметил Хуснуллин в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что напрямую состояние квартиры влияет на качество проживания в такой недвижимости, а следовательно, и настроение граждан.
В заключение вице-премьер правительства отметил, что в текущем году работа по расселению аварийного жилья будет продолжена. Планируется, что в большинстве российских регионов завершится расселение непригодных для проживания домов, которые были признаны таковыми до 2017 года.
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