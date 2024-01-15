Эксперт: почти 80% объявлений о продаже недвижимости в Сочи являются фейками

Почти 80% объявлений о продаже недвижимости в Сочи являются фейковыми

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Вице-президент гильдии риелторов курорта Юлия Усачёва обратила внимание арендаторов на то, что в Сочи почти 80% объявлений о продаже недвижимости, размещённых на информационных ресурсах, — это фейк.

Фото: Wikipedia by Arne Müseler is licensed under CC BY-SA 3.0

"Почти 80% фейковых — это статистика декабря, но больших изменений [по сокращению таких объявлений — ред.] пока нет. При этом у нас есть рабочая группа, которая активно занимается выявлением таких объявлений. И на сегодняшний день мы активно пытаемся их заблокировать в ручном режиме, через инструмент "пожаловаться", — пояснила специалист. Её слова приводит РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что подобные цифровые показатели формируются из данных с сайта "Авито". Ведь именно там, считает Усачёва, публикуется наибольшее количество фейковых объявлений о продаже курортной недвижимости.

В заключение специалист подчеркнула, что на курорте есть ещё одна проблема — продажа самостроев, которые появляются вплоть до сегодняшнего дня.