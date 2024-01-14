Во что россиянам вложить деньги в 2024 году

Эксперты рассказали куда выгоднее вложить деньги: на вклад или в недвижимость

1:47 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Специалисты в сфере недвижимости рассказали, стоит ли отказаться от покупки инвестиционного жилья и просто положить деньги в банк.

Фото: nalog.ru

Отмечается, что за год доходность квартир, покупаемых для сдачи в аренду, немного возросла. Тем не менее, в целом она по-прежнему невысока, значительно уступая процентам по банковским вкладам.

По словам гендиректора портала "Мир квартир" Павла Луценко, это может быть связано, в том числе, с тем, что рост арендной платы опередил рост цен на рынке продажи квартир. Таким образом, в настоящее время доходность новостроек в среднем по 70 крупнейшим городам страны составляет 4,8%. Самые выгодные новостройки располагаются в Магнитогорске — они дают 7,5% доходности, окупаясь за 13,4 года. В этом плане, добавляет Луценко, "вторички" выгоднее новостроек.

В связи с этим сейчас покупать квартиру для сдачи в аренду менее выгодно, чем положить эти средства на банковский вклад. К такому выводу пришли эксперты "Циан.Аналитики", проанализировав цены в 35 российских городах. Согласно полученным данным, в среднем доходность от сдачи в аренду вторичной "однушки" составляет 5,8%, тогда как в прошлом году показатель был ниже — 5,3%.

Таким образом, констатируют аналитики, жилая недвижимость является надёжным активом, но инвестировать в неё невыгодно. Как объяснила независимый финансовый советник Анна Ларина, доходность от сдачи жилья в аренду составляет в среднем 4-5% годовых, а с учётом налогов, время на поиск и общение с арендатором, а также расходы на содержание квартиры — ещё меньше.