Ни в коем случае: пылесос повредится, если вы будете им убирать эти 5 видов мусора

1:18 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Пылесос сегодня — важная вещь в практически каждом доме или квартире.

Фото: flickr. com by Tnarik Innael is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Однако, вам известно, что существуют материалы, собирать которые при помощи этого устройства не рекомендуется?

Дело в том, что они могут забивать фильтры, разрывать пылевые мешки и даже повредить мотор.

Битое стекло Осколки внутри пылесоса при большой мощности могут повредить шланг, фильтры и пылевой мешок. Важно внимательно осматривать технику, чтобы заметить малозаметные повреждения, которые могут сделать пылесос менее эффективным.

Мука Небольшое количество муки в пылесосе — не беда, но избыток может засорить фильтры. Если мука достанет до мотора, это может снизить мощность и даже привести к поломке пылесоса.

Земля Частицы почвы иногда остаются на ковре, и если они попадут внутрь пылесоса, это может привести к засору фильтров и поломке двигателя. Длинноворсные ковры лучше очищать после предварительной уборки щеткой.

Кабели и шнуры Пылесосить провода — не самая хорошая идея. Это может повредить тонкие жилки и привести к короткому замыканию, представляя опасность удара током.

Мелкие бумажки На первый взгляд незначительные, но мелкие бумажки могут забить фильтры и шланг, вызвав перегрев и сделав пылесос бесполезным.