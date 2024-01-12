Ни в коем случае: пылесос повредится, если вы будете им убирать эти 5 видов мусора

Пылесос сегодня — важная вещь в практически каждом доме или квартире.
Однако, вам известно, что существуют материалы, собирать которые при помощи этого устройства не рекомендуется?
Дело в том, что они могут забивать фильтры, разрывать пылевые мешки и даже повредить мотор.
Битое стекло Осколки внутри пылесоса при большой мощности могут повредить шланг, фильтры и пылевой мешок. Важно внимательно осматривать технику, чтобы заметить малозаметные повреждения, которые могут сделать пылесос менее эффективным.
Мука Небольшое количество муки в пылесосе — не беда, но избыток может засорить фильтры. Если мука достанет до мотора, это может снизить мощность и даже привести к поломке пылесоса.
Земля Частицы почвы иногда остаются на ковре, и если они попадут внутрь пылесоса, это может привести к засору фильтров и поломке двигателя. Длинноворсные ковры лучше очищать после предварительной уборки щеткой.
Кабели и шнуры Пылесосить провода — не самая хорошая идея. Это может повредить тонкие жилки и привести к короткому замыканию, представляя опасность удара током.
Мелкие бумажки На первый взгляд незначительные, но мелкие бумажки могут забить фильтры и шланг, вызвав перегрев и сделав пылесос бесполезным.
Ученые из Китая разработали супрамолекулярный клей, способный эффективно скреплять поверхности даже при экстремальных температурах.