Аналитики представили рейтинг самых бюджетных квартир в аренду в "старой" Москве, исключая Зеленоградский административный округ.
Лидером списка является 1-комнатное жилье площадью 31 кв. м на Новогиреевской улице, сдаваемое за 27 тыс. рублей в месяц. Квартира предлагается без мебели, холодильника и стиральной машины.
На втором месте — 1-комнатная квартира на Кавказском бульваре за 31 тыс. рублей с косметическим ремонтом, мебелью и бытовой техникой.
Третье место занимает 1-комнатное жилье на Волгоградском проспекте за 32 тыс. рублей, предназначенное только для семейной пары в официальном браке. Каждое предложение подробно описывается с упоминанием особенностей и расположения.
Первый уход за кустами жимолости проводят сразу после пробуждения почек.