Экономия в "старой" Москве: тройка лучших предложений по аренде

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Аналитики представили рейтинг самых бюджетных квартир в аренду в "старой" Москве, исключая Зеленоградский административный округ.

Фото: Unsplash by Jarosław Ceborski jarson is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Лидером списка является 1-комнатное жилье площадью 31 кв. м на Новогиреевской улице, сдаваемое за 27 тыс. рублей в месяц. Квартира предлагается без мебели, холодильника и стиральной машины.

На втором месте — 1-комнатная квартира на Кавказском бульваре за 31 тыс. рублей с косметическим ремонтом, мебелью и бытовой техникой.

Третье место занимает 1-комнатное жилье на Волгоградском проспекте за 32 тыс. рублей, предназначенное только для семейной пары в официальном браке. Каждое предложение подробно описывается с упоминанием особенностей и расположения.