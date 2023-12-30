Гарантированный ремонт: как обезопасить себя при сотрудничестве с подрядчиком

Проведение ремонта часто сопровождается трудностями, особенно при сотрудничестве с бригадами строителей. От мошенничества до брошенных объектов — риски многочисленны.
Дизайнер интерьера Полина Цветкова поделилась ключевыми моментами, как обеспечить гарантию качественного ремонта. Важным является грамотно составленный договор с подрядчиком, охватывающий все аспекты: сроки, стоимость, ответственность за некачественную работу.
Гарантийный срок также играет ключевую роль, и его следует прописать детально в договоре. При обнаружении недостатков заказчик имеет право требовать их устранения, снижения стоимости или даже отказаться от договора.
В поиске бригады важно обращать внимание на официальность и подписывать договор для защиты своих прав в случае неудач.
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