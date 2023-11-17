Ажиотаж на аренду коттеджей в Югре на Новый Год: цены и варианты

Мечта многих югорчан — встретить Новый год в уютном коттедже в кругу близких. Аренда загородных домов стала популярным вариантом, особенно в условиях роста предложений. Какие варианты представлены на рынке Ханты-Мансийска и Сургута, и сколько обойдется новогодняя мечта жителям Югры?
На фоне увеличения предложений на аренду загородных домов в Ханты-Мансийске и Сургуте, многие жители Югры рассматривают возможность аренды коттеджей для празднования Нового года. По данным "Авито Недвижимости", количество предложений в этих городах выросло на 56% и 47% соответственно.
Самые бюджетные варианты в Сургуте — от 10 тысяч рублей за сутки, в Нижневартовске — от 12 тысяч рублей, в Ханты-Мансийске — от 15 тысяч рублей.
Эксперты советуют бронировать жилье заранее, так как к Новому году стоимость аренды может вырасти на 30%, и лучшие варианты будут быстро заняты.
Эксперты советуют не откладывать бронирование, так как в преддверии Нового года цены вырастут, а лучшие варианты быстро закончатся.
Как сообщает muksun.fm, аренда загородных домов стала востребованным вариантом для жителей Югры, желающих провести новогодние праздники в уютной обстановке вдали от городской суеты.
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