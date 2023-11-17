Ажиотаж на аренду коттеджей в Югре на Новый Год: цены и варианты

2:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мечта многих югорчан — встретить Новый год в уютном коттедже в кругу близких. Аренда загородных домов стала популярным вариантом, особенно в условиях роста предложений. Какие варианты представлены на рынке Ханты-Мансийска и Сургута, и сколько обойдется новогодняя мечта жителям Югры?

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На фоне увеличения предложений на аренду загородных домов в Ханты-Мансийске и Сургуте, многие жители Югры рассматривают возможность аренды коттеджей для празднования Нового года. По данным "Авито Недвижимости", количество предложений в этих городах выросло на 56% и 47% соответственно.

Цены и предложения

Самые бюджетные варианты в Сургуте — от 10 тысяч рублей за сутки, в Нижневартовске — от 12 тысяч рублей, в Ханты-Мансийске — от 15 тысяч рублей.

Эксперты советуют бронировать жилье заранее, так как к Новому году стоимость аренды может вырасти на 30%, и лучшие варианты будут быстро заняты.

Интересные варианты

Гостевой дом "Еловое" в Сургуте: Рассчитан на 50 гостей, с банкетным залом, камином, баней, и зоной барбекю. Стоимость — от 14 тысяч рублей за сутки.

Коттедж в Снежном: Трехэтажный дом на 30 человек с банкетным залом, сауной, бассейном. Аренда — от 20 тысяч рублей в сутки.

Дом в поселке Барсово: Рассчитан на 50 гостей с музыкой, бассейном, баней, хамамом. Стоимость — от 10 тысяч рублей за час.

Гостевой дом "Наш Шалаш" под Сургутом: Для четырех человек с зоной очага, мангальной зоной, и баней. Аренда — от 12 тысяч рублей в сутки.

Городской коттедж в Ханты-Мансийске: Двухэтажный дом на 24 спальных места с баней и мангалом. Стоимость — от 20 тысяч рублей в сутки.

Рекомендации экспертов

Эксперты советуют не откладывать бронирование, так как в преддверии Нового года цены вырастут, а лучшие варианты быстро закончатся.

Как сообщает muksun.fm, аренда загородных домов стала востребованным вариантом для жителей Югры, желающих провести новогодние праздники в уютной обстановке вдали от городской суеты.

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