Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актрису Яну Троянову признали иноагентом
Врач рассказала, что дефицит витамина D стимулирует накопление жиров в организме
На Марсе космонавтами обнаружено жуткое зеленое небо
"Отвратительный поступок": Отец блогера Шарлота о скандальном видео с сожжением паспорта России
Отец Шарлота заявил, что Эдуард Шарлот сжёг паспорт России из-за детской травмы
"Личный выбор каждого": Николай Цискаридзе о решении артистов уехать из России
На Украине захотели "укротить" венгерского лидера Орбана
Телеведущая Гузеева призналась, что ее дочери было стыдно за нее
300 млн рублей похитили неизвестные у курьеров в центре Москвы

Ажиотаж на аренду коттеджей в Югре на Новый Год: цены и варианты

2:25
Недвижимость

Мечта многих югорчан — встретить Новый год в уютном коттедже в кругу близких. Аренда загородных домов стала популярным вариантом, особенно в условиях роста предложений. Какие варианты представлены на рынке Ханты-Мансийска и Сургута, и сколько обойдется новогодняя мечта жителям Югры?

Ажиотаж на аренду коттеджей в Югре на Новый Год: цены и варианты
Фото: openverse by Heavenguest is licensed under CC BY-SA 2.0

На фоне увеличения предложений на аренду загородных домов в Ханты-Мансийске и Сургуте, многие жители Югры рассматривают возможность аренды коттеджей для празднования Нового года. По данным "Авито Недвижимости", количество предложений в этих городах выросло на 56% и 47% соответственно.

Цены и предложения

Самые бюджетные варианты в Сургуте — от 10 тысяч рублей за сутки, в Нижневартовске — от 12 тысяч рублей, в Ханты-Мансийске — от 15 тысяч рублей.
Эксперты советуют бронировать жилье заранее, так как к Новому году стоимость аренды может вырасти на 30%, и лучшие варианты будут быстро заняты.

Интересные варианты

  • Гостевой дом "Еловое" в Сургуте: Рассчитан на 50 гостей, с банкетным залом, камином, баней, и зоной барбекю. Стоимость — от 14 тысяч рублей за сутки.
  • Коттедж в Снежном: Трехэтажный дом на 30 человек с банкетным залом, сауной, бассейном. Аренда — от 20 тысяч рублей в сутки.
  • Дом в поселке Барсово: Рассчитан на 50 гостей с музыкой, бассейном, баней, хамамом. Стоимость — от 10 тысяч рублей за час.
  • Гостевой дом "Наш Шалаш" под Сургутом: Для четырех человек с зоной очага, мангальной зоной, и баней. Аренда — от 12 тысяч рублей в сутки.
  • Городской коттедж в Ханты-Мансийске: Двухэтажный дом на 24 спальных места с баней и мангалом. Стоимость — от 20 тысяч рублей в сутки.

Рекомендации экспертов

Эксперты советуют не откладывать бронирование, так как в преддверии Нового года цены вырастут, а лучшие варианты быстро закончатся.

Как сообщает muksun.fm, аренда загородных домов стала востребованным вариантом для жителей Югры, желающих провести новогодние праздники в уютной обстановке вдали от городской суеты.

В России серьезно взялись за обеление рынка аренды жилья
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину

Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение. 

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Последние материалы
Ажиотаж на аренду коттеджей в Югре на Новый Год: цены и варианты
"Личный выбор каждого": Николай Цискаридзе о решении артистов уехать из России
На Украине захотели "укротить" венгерского лидера Орбана
Телеведущая Гузеева призналась, что ее дочери было стыдно за нее
300 млн рублей похитили неизвестные у курьеров в центре Москвы
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" могут исключить из АПЛ
Глава Минздрава Мурашко назвал способы, как продлить жизнь
Новосибирская область не сократит число мигрантов в сфере такси
Россия создала новую "ракету-метеорит": шансов нет
В центре Москвы несколько преступников открыли стрельбу рядом с банком
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников