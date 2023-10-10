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Близость к метро перестала влиять на спрос на недвижимость в Москве

2:44
Недвижимость

Долгое время наличие метро рядом с жилыми комплексами считалось важным стратегическим преимуществом. Это гарантировало высокий спрос. Однако в 2023 году эта традиция нарушилась. Согласно анализу экспертов Urbanus.ru, продажи в категории новостроек, более близких к метро, сократились ещё сильнее, чем в среднем по рынку.

Близость к метро перестала влиять на спрос на недвижимость в Москве
Фото: openverse

К лету 2023 года количество жилых комплексов бизнес и комфорт класса в столице достигло 210, из которых 175 находились в "старых" округах, и 35 - в новых. Среди них 54 комплекса, что составляет ровно четверть всего рынка, предлагают интересную особенность: ни один из их корпусов не находится дальше 500 метров от станции метро, МЦК или МЦД. С начала сезона этим преимуществом воспользовались почти 5,5 тысяч покупателей, что составляет 18,2% от общей аудитории московского рынка недвижимости. Еще 29 новых строительных проектов имеют лишь частичное вхождение в эту 500-метровую зону, и они смогли продать 7,5 тысяч квартир и апартаментов, что составляет 25% от общего объема продаж.

Сравнив с данными с января по май предыдущего года, можно увидеть: спрос на проекты, расположенные рядом со станциями метро, значительно снизился. Тогда они составляли 47,2% всех сделок в сегментах "комфорт" и "бизнес" (15,6 тысяч договоров долевого участия). Другими словами, в абсолютных числах спрос упал на шестую часть, и доля этой категории новостроек сократилась на 4 процентных пункта.

В сложившейся экономической обстановке прямой доступ к метро и инфраструктуре перестали, по крайней мере временно, играть привычную маркетинговую роль, делают вывод эксперты. Этот бонус уже не стимулирует спрос так, как раньше. Более того, спад продаж внутри этой категории новостроек оказался более значительным, чем средний показатель рынка (16,7% и 9,0% соответственно). Множество потенциальных покупателей, желающих иметь метро, МЦК или МЦД в шаговой доступности от своего жилья, в основном представляют собой людей с небольшим и средним бюджетами. Они либо утратили свою платежеспособность, либо отложили свое желание приобрести недвижимость.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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