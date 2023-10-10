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За первую половину 2023 года московские застройщики заработали 600 миллиардов рублей

3:46
Недвижимость

С начала текущего года, с января по июнь, строительные компании, оперирующие на рынке столичной недвижимости, получили общую сумму в размере 600,31 млрд рублей. Это составляет 96,3% от аналогичного периода прошлого года. Несмотря на это, пока не удалось восстановить продажи в двух сегментах: объекты комфорт-класса в "старых" районах и бизнес-класса в новых районах.

За первую половину 2023 года московские застройщики заработали 600 миллиардов рублей
Фото: openverse

Специалисты из Urbanus. ru отмечают, что за второй квартал девелоперам удалось восполнить недостаток в выручке, который наблюдался зимой и в начале весны. Ситуация на рынке недвижимости в Москве стабилизировалась к лету 2023 года, и объём финансовых поступлений приблизился к показателям предыдущего сезона. За шесть месяцев резервы девелоперов увеличились на 600 миллиардов рублей, что составляет всего 3,7% меньше, чем годом ранее. Особые трудности возникли с проектами в ТиНАО, которые представляют бизнес-класс. Некоторые из них уже были введены в эксплуатацию и не учитывались в статистике договоров долевого участия, а спрос на другие снизился значительно, что привело к уменьшению выручки в этом сегменте на 42,0% — с 30,0 до 17,4 миллиарда рублей. Тем не менее, финансовая производительность большей части рынка новой Москвы осталась практически неизменной, и эксперты оценивают ее примерно в 72 миллиарда рублей.

В "старых" районах сильнее всего пострадал масс-маркет. Компании, специализирующиеся на этом сегменте, уменьшили свою выручку на 13,3%. За первые полгода было продано квартир и апартаментов комфорт-класса на сумму 203,7 миллиарда рублей, в то время как годом ранее этот показатель составлял 234,8 миллиарда рублей. Элитный и премиальный сегменты, несмотря на отток части аудитории и снижение потребительской активности, остаются стабильными. За шесть месяцев было вложено 95,2 миллиарда рублей в покупку высокобюджетной недвижимости, что близко к показателям первой половины 2022 года (98,0 миллиарда рублей). Бизнес-класс стал единственным драйвером роста в "старой" Москве, с увеличением притока средств в этот сегмент на 12,1%. За первые шесть месяцев было реализовано 10 тыс. объектов на общую сумму 211,8 млрд рублей.

Ситуация в стройиндустрии всё ещё далека от оптимальной. По сравнению с предкризисными месяцами начало 2023 года выглядит менее успешным. Выручка в январе отстает на 31,0%, а в феврале на 44,2%. Первый раз объём выручки поднялся выше 100 миллиардов рублей только в марте. Во втором квартале девелоперам удалось получить 334,72 миллиарда рублей, что в полтора раза больше, чем годом ранее. Однако стоит помнить, что апрель и июнь 2022 года были временем глубокой постшоковой депрессии и не могут считаться репрезентативным периодом.

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Автор Екатерина Варфоломеева
Екатерина Варфоломеева — внештатный корреспондент Pravda. Ru, студентка Государственного института кино и телевидения
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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