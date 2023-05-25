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Город будущего создадут на "Роза Хутор"

2:19
Недвижимость

С 30 мая по 2 июня на курорте пройдет четвертый форум недвижимости "Движение".

Город будущего создадут на "Роза Хутор"
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Большое деловое мероприятие соберет застройщиков, риелторов, производителей, включая топ-менеджеров девелоперских компаний и агентств недвижимости, банков, представителей власти, сильнейших бизнес-тренеров страны. Участие в нем примут порядка 2000 застройщиков, 1500 риелторов и более 300 спикеров. Целью мероприятия является повышение качества девелоперских проектов и создание сильного международного сообщества игроков рынка недвижимости для обмена опытом и решения общих проблем. Организатором форума выступает архитектурно-брендинговая компания DeVision.

"В 2023 году на форуме недвижимости "Движение" впервые будут работать три кластера: для девелоперов, строителей и риелторов. Концепция мероприятия — города будущего. Поэтому и кластеры будут называться городами", — сообщают организаторы.

Город девелоперов и строителей на "Роза Хутор" представит специальную программу, в рамках которой профессионалы отрасли обсудят архитектуру и продукт, управление, маркетинг, продажи и работу с управляющими компаниями. Инновация форума — "Движение ЭКСПО" — павильон площадью 1800 м², где продемонстрируют лучшие строительные технологии, материалы, инженерные системы, программное обеспечение. Это позволит застройщикам подробно
изучить продукцию отечественных производителей, найти новых поставщиков и решить проблему импортозамещения стройматериалов.

В рамках форума "Движение" состоится вручение премий в области нового строительства и территориального развития Urban Awards, определят лучшее агентство недвижимости страны. Forbes проведет встречу с богатейшими людьми России "Гостиная миллиардеров". Работа площадок будет завершаться вечерней программой, в которую включены тематические квизы, выступления стендап-комиков Виктора Комарова и Стаса Старовойтова, концерты популярных музыкальных групп.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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