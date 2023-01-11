В 2023 году первичный рынок жилья в Москве продолжит испытывать неопределённость, однако аналитики уже выяснили некоторые тренды в этой сфере.
Как сообщает издание "Вести Подмосковья" со ссылкой на представителей компании "Метриум", площадь квартир в новых домах будет и дальше уменьшаться из-за скромных покупательских возможностей россиян и повышения ипотечных ставок.
При этом эксперты отметили, что в 2023 году государство усилит поддержку спроса на столичное жильё.
По их словам, такой шаг позволит укрепить строительную отрасль. Они напомнили, что в РФ была продлена льготная ипотека и расширена семейная. Кроме того, аналитики подчеркнули: в 2023 году агрессивной политики со стороны девелоперов не ожидается.
В российской столице построят ещё больше высоток, а предложений на рынке недвижимости станет больше, заключили специалисты.
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