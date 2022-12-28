Эксперты рассказали о подводных камнях при покупке недвижимости за рубежом

С начала года вдвое увеличилось число россиян, желающих приобрести недвижимость за границей. Между тем в законодательстве различных стран для подобных сделок есть множество ограничений.

Если покупка совершается с целью дальнейшего получения вида на жительство, важно в договоре чётко соблюсти все условия. Помимо определённого ценового порога, это может быть состояние недвижимости, а также её месторасположение. В Турции, например, нельзя получить ВНЖ, если квартира куплена в районе, где проживает больше 20% иностранцев.

Также не стоит забывать, напомнили эксперты издания NEWS.ru, что для сделки с недвижимостью за рубежом часто требуется перечень документов, который подтверждает происхождение средств для покупки, а сбор всех необходимых справок может занять как недели, так и месяцы.

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