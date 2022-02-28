Стоит ли сейчас поторопиться с покупкой квартиры в ипотеку, или лучше подождать?

Ввиду последних событий в мире ключевая ставка Банка России растёт, что влечёт за собой повышение ставок по ипотеке, которые на 20 февраля выросли до 11%.

Эксперты предрекают некоторое охлаждение интереса покупателей к ипотечному кредитованию.

"Рост ключевой ставки Центробанка ведет к повышению среднего уровня ипотечных ставок. В ближайшей перспективе это может привести к частичному снижению покупательской активности. В этой связи в первой половине года мы ожидаем небольшое сокращение спроса на жилье — на 5-7%" — рассказал интернет-изданию "Подмосковье Сегодня" заместитель директора по продажам ГК "Гранель" (члена Ассоциации застройщиков Московской области) Сергей Нюхалов.

При этом специалисты считают, что сильно спрос на жильё в новостройках не снизится благодаря льготной ипотеке по сниженной ставке.

Если есть необходимость купить квартиру прямо сейчас, есть смысл воспользоваться специальными условиями по кредитам от самих застройщиков и банков, являющихся их партнёрами.

Эксперты отмечают, что падения цен на новостройки ждать не приходится. Наоборот, стоимость жилья в новостройках в текущем году по прогнозам должна вырасти на 10-15%.

Риэлтеры убеждены, что с покупкой квартиры в новом доме сегодня всё-таки лучше не тянуть.

"Новостроек, в которых квартиры продаются по старым правилам, становится все меньше. Доля жилых комплексов с проектным финансированием растет. Сегодня их уже более 80%. Поэтому легких денег в виде поступления от дольщиков у девелопмента больше нет", — объяснил Валерий Кочетков, директор Департамента новостроек "ИНКОМ-Недвижимость".

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