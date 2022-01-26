"Бест Вей": мнения риелторов, работающих с кооперативом

Что думают о кооперативе "Бест Вей", действующем восьмой год, но в ноябре 2021 года попавшем в предупредительный список ЦБ, специалисты по недвижимости, сотрудничавшие с ним?

Татьяна СЕМЕНОВА, специалист-эксперт в сфере недвижимости, г. Санкт-Петербург:

"В моей долгой практике работы с кооперативом не было ни одного негативного случая".

— О деятельности кооператива знаю с первых дней его основания. И, как специалист, порекомендовала этот способ приобретения недвижимости своей племяннице. Поскольку ипотеку моя племянница не сможет взять. А кооператив нам подошёл.

Племянница смогла внести в кооператив 35% первоначального взноса от планируемой стоимости жилья, и кооператив добавил ей 65% в рассрочку на 10 лет без процентов. Ровно год она простояла в очереди, затем нашла объект, который ей понравился, и кооператив приобрёл этот объект. В настоящее время она проживает в квартире, имеет постоянную регистрацию и успешно выплачивает рассрочку, поскольку платёж для неё очень комфортный.

Вместе с клиентами мы проходим весь цикл от поиска объекта до подачи документов на регистрацию в Росреестр через МФЦ в случае проведения сделки в простой письменной форме. Все сделки регистрируются в Росреестре.

После регистрации перехода права продавец получает 100%-ную оплату денежных средств на свой расчётный счет, который указывает в договоре купли-продажи. По желанию сторон или если это требуется в обязательном порядке, проводится нотариальная форма сделки.

ДКП подписывается в присутствии нотариуса. Нотариус контролирует регистрацию перехода права в Росреестре и осуществляет перевод денежных средств на расчётный счёт продавца. Я вижу, что все сделки проходят абсолютно прозрачно.

В моей практике не было ни одного случая, чтобы продавец не получил денежные средства или чтобы Росреестр не зарегистрировал сделку по каким-либо нарушениям. Либо чтобы пайщик остался чем-то недоволен.

Прежде чем выйти на сделку, в кооперативе проходит очень жёсткая юридическая экспертиза объекта. Выявляются скрытые или явные риски, о которых может не знать даже сам продавец. То есть пайщик надёжно защищён в плане юридической чистоты.

Валентина ТАРАСОВА, юрист по страхованию и недвижимости, г. Улан-Удэ:

"Покупка с помощью кооператива, на мой взгляд, безопаснее ипотеки".

— Я как юрист взаимодействую с ПК "Бест Вей" с 2018 года. Неоднократно сопровождала сделки, помогала пайщикам подобрать объект, подготовиться к экспертизе, также являюсь представителем по доверенности в органах государственной регистрации от ПК "Бест Вей" с правом подачи документов на регистрацию.

За весь период работы ни у меня, ни у пайщиков, с которыми я работала, не возникало ни одного нарекания к кооперативу. Точно знаю и неоднократно проверяла, что кооператив работает в рамках действующего законодательства, проводит очень качественные экспертизы.

В Бурятии ежемесячно проходит по несколько сделок. Например, за день, когда мы с вами разговариваем, 13 января, мы успешно провели две сделки купли-продажи, простую и нотариальную. Сделки максимально доступны, открыты и прозрачны как для продавцов, так и для пайщиков.

В моей практике также было два пайщика, которые досрочно рассчитались за объекты недвижимости и беспрепятственно перерегистрировали объекты себе в собственность.

С января 2021 года я сама — пайщик "Бест Вей". Сделала этот выбор осознанно. Ипотека лично для меня недоступна из-за высоких платежей и конечных переплат. По моим расчётам, переплата по ипотеке за тот объект, который я планирую покупать себе, составила бы 1,8 млн рублей, когда как в кооператив всего 480 тыс. рублей за 10 лет.

Плюс при определённых обстоятельствах после полной выплаты пая я смогу получить налоговый вычет.

Помимо выгоды, покупка с помощью кооператива, на мой взгляд, безопаснее ипотеки, так как по закону у меня есть право на возврат паевых взносов, даже если меня исключат за неуплату. Случись подобное в ипотеке, заёмщик чаще всего остаётся без квартиры, без денег и с большой вероятностью с долгом перед банком.

Надежда ТРУНОВА, риелтор, г. Красноярск:

"Очень люблю кооператив и не люблю ипотеку".

— С кооперативом работаю с 2019 года. Когда у меня самой встал вопрос с покупкой квартиры, я знала только один способ — ипотека. Сын учился на экономиста и категорически был против ипотеки. И всё случайное неслучайно: я встретила знакомую. От неё узнала, что, оказывается, существуют более выгодные условия, о которых я не знала. На вторую встречу я пришла с сыном. Он сказал, что это финансово выгодно. Мне стало интересно и захотелось в этом разобраться.

Как вы думаете, где я стала искать информацию? В интернете. И что я там увидела? Очень много негатива. С одной стороны, был страх, с другой — понимала: что-то здесь не так. И стала изучать аргументы и факты.

Изучала

уставные документы,

положение о формировании фондов,

как оформляется квартира.

Встречалась с людьми, которые уже приобрели квартиру.

Все варианты оформления сделки были для меня знакомы.

Первый: нотариальная сделка. У нас первые сделки осуществлялись через нотариальную контору, где нотариусом был председатель нотариальной палаты. Второй: сделка проводится через аккредитив. Третий: простая письменная, причём можно наложить обременение продавцом до полного расчёта. После получения денег обременение снимается.

Все три варианта абсолютно безопасны и законны.

Проверка квартиры на чистоту весьма строгая. Не всем было понятно, почему так тщательно. Но я неизменно получаю от знакомых юристов одобрение и восхищение юристами кооператива "Бест Вей": сделка через кооператив оказалась очень надёжной.

Важно отметить, что при выходе пайщика из кооператива возвращаются все паенакопления. Я видела, как люди оставались должны банку, когда не могли платить, и банки не церемонятся в реализации своего права на обращение взыскания на залоговые квартиры, отсуживая их у должников. Достаточно посмотреть "Авито" и Н1, и мы увидим, какое количество жилья реализуется банками. Это факты. В кооперативе нет значительных переплат.

Например, летом 2021 года я продавала ипотечную квартиру. Клиент взял у банка 1 млн 850 тыс. рублей, через 4,5 года закрыл долг 1 млн 790 тыс. рублей. И сколько он выплатил из тела кредита? 60 тыс. рублей.

У кооператива нет процентов. Сразу после покупки квартиры происходит возврат тела долга — по графику платежей.

Очень люблю наш кооператив, считаю покупку квартиры через него одним из наиболее выгодных способов приобретения недвижимости.

Тимур ГАРАЕВ, юрист, риелтор, г. Казань:

"Учитывая удорожание ипотеки, кооператив очень привлекателен".

— Я впервые столкнулся с кооперативом осенью 2021 года. Ко мне обратился пайщик кооператива, чтобы я помог ему найти подходящую квартиру, которая будет одобрена юристами кооператива. Я подобрал квартиру, помог собрать необходимый пакет документов и направить на согласование в офис "Бест Вей" в Санкт-Петербурге.

Сделка по покупке квартиры состоялась, была в нотариальной форме и успешно прошла госрегистрацию. Продавец получил свои деньги на следующий же день, а пайщик кооператива — квартиру.

С кооперативом работать удобно, комфортно, условия привлекательные. Лично я рассматриваю (вернее, рассматривал до последних событий) кооператив как один из возможных финансовых инструментов по покупке жилья для клиентов с не очень хорошей кредитной историей. И рассматривал возможность вступить в него лично. Так как понимаю, что политика по повышению ключевой ставки Центробанком, которой он придерживается уже полгода (и продолжит в будущем году), неизбежно приведёт к удорожанию ипотеки и цен на недвижимость.

Учитывая удорожание ипотеки в будущем году, прогнозирую, что кооперативы подобного рода получат огромный поток потенциальных пайщиков, желающих приобрести жилье на выгодных условиях.

По-моему, "Бест Вей" — хорошая возможность решить свои жилищные вопросы посредством вступления в кооператив, который существует уже почти восемь лет.