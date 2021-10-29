Фильм о кооперативе "Бест Вей": более 100 тыс. просмотров

Выпущенный в этом году фильм о кооперативе "Бест Вей" продолжает набирать популярность: на каналах кооператива в социальных сетях его посмотрело уже более 200 тыс. пользователей.

Фильм посвящен модели работы кооператива: о том, как она формировалась и каковы её основные составляющие, рассказывает председатель Совета ПК "Бест Вей" Роман Василенко.

"Программа недвижимости кооператива в своем роде уникальна, — комментирует Роман Викторович. — Пайщик выходит от нас или с объектом недвижимости, или, если у него возникли финансовые трудности, получает назад деньги, которые он внёс в паевой фонд кооператива. То есть в любом случае не остаётся внакладе. Об этом и других достоинствах кооператива мы рассказали в нашем фильме".