Цены на первичном рынке жилья впервые снизились за этот год. Больше всего новостройки подешевели в Омске — на 1,5%. Челябинцы заплатят за квадратный метр на 1% меньше. В Уфе и Перми новые квартиры подешевели в среднем на полпроцента.
Дешевле "квадраты" стали и в Москве. Стоимость снизилась на 1,5%. Однако аналитики предрекают, что в определённых районах столицы цены на новостройки и дальше будут падать.
На юго-востоке строится жильё преимущественно недорогого сегмента, и местные проекты были ориентированы на покупателей, привлекающих ипотечный кредит, — рассказала газете "Известия" партнёр агентства недвижимости "Метриум" Надежда Коркка.
По словам специалистов, стоимость "квадрата" в Московских новостройках может подешеветь до 1,7 процента. Связывают это с тем, что новый объём предложений по жилью может превысить 10%.
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