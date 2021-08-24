Названы города с жильём дешевле 500 тысяч рублей

Риелторы назвали российские города с самой большой долей жилья стоимостью до 500 тысяч рублей. Лидером рейтинга стал Омск.

В топ-3 попали:

Омск — 32% сделок. Волгоград — 23,4%. Челябинск — 15%.

Средняя цена квадратного метра в Волгограде и Омске составляет 63 тысячи рублей. В сегменте новостроек в тех же городах средняя цена варьируется от 50 до 60 тысяч рублей за квадратный метр. На четвертом месте расположился Новосибирск с 12%. На пятой строчке оказался Воронеж (5,3%).

Эксперты пояснили, что низкие цены на жилье связаны с низкими доходами населения, неблагоприятной экологией в регионе и высоким оттоком населения. Например, в Омске в сегменте новостроек давно сформировался дефицит, и 100% сделок происходят только на вторичном рынке.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.