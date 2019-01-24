Квартира под названием евродвушка — что это такое?

Подбирая приемлемый вариант для приобретения квартиры, потенциальные покупатели сталкиваются с такими вариантами квартир, как студии, 1-3-х комнатные апартаменты и так называемые "евродвушки". Первые два варианта широко известны отечественной публике, а вот последний малоизвестен и многим людям совершенно непонятен. Стоимость такого рода квартир занимает средний показатель между однокомнатными и двухкомнатными апартаментами.

Что представляет собой планировка "евродвушки"?

На территории "евродвушки" находится три помещения. В одном располагается санузел, а остальные два отводятся под комнаты для проживания. Для более четкого понимания можно описать эту квартиру как студию, но с дополнительной жилой комнатой. В новостройках квартиры такого типа имеют квадратуру, начиная от 35 кв. м.

Сперва, может сложиться впечатление, что жизнь в таких квартирах не совсем комфортна. Однако, оказавшись в такой квартире, мнение может резко изменится. Собственники такой недвижимости чаще всего хорошо отзываются о "евродвушках" и не сожалеют о своей покупке.

Преимущества "евродвушки"

Ряд преимуществ "евродвушки":

Стоимость на 15-30 процентов доступнее, чем у полноценной двухкомнатной квартиры;

Можно дать волю своей фантазии и создать необычный дизайн интерьера;

Комнаты в квартире располагаются очень удобно;

Очень хороший вариант для семей с детьми, когда имеющейся суммы недостаточно для приобретения двухкомнатной квартиры, а в однокомнатной будет не совсем комфортно.

Отрицательные стороны

Если вы любите побаловать себя и своих домочадцев изысканными блюдами, то имейте в виду, что запахи будут разноситься по всем комнатам в квартире. Все ароматы имеют свойство впитываться в материал мягкой мебели, а это совсем неположительный аспект.

Помимо этого, есть еще несколько недостатков:

В зоне расположения кухни нет естественного источника освещения, только искусственный, а это приводит к быстрому утомлению;

Во время работы кухонной техники спокойный отдых не получится обеспечить. Усугубит этот недостаток установка стиральной машины на территории кухни;

Некоторые трудности постигнут владельца во время подбора мебели для помещения, которое объединяет кухню и гостиную воедино.

Кухня гостиная в двухкомнатной квартире

Как правильно организовать пространство в "евродвушке"?

Вряд ли стоит применять в таком варианте квартиры классический ремонт и расстановку мебели и бытовой техники. Это будет выглядеть крайне несуразно, тем более в зоне кухни. Но если взять за основу какой-то современный дизайнерский проект и на его основании сделать ремонт, то может получиться очень даже неплохо. Можно разграничить кухонную зону от гостиной при помощи перегородки. Также можно прибегнуть к помощи навесной столешницы. Можно сделать подиум в кухонной зоне, и тем самым немного ее приподнять. И не забывайте о проблеме с распространением запахов, которую поможет решить мощная вытяжка.

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