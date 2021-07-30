Высокая надежность — залог успеха ПК "Бест Вей"

По данным правления кооператива "Бест Вей", быстрый рост числа пайщиков кооператива продолжается — в кооперативе сейчас около 15,5 тыс. пайщиков (в начале года было 14 тыс.).
"В июле кооператив прошел аудиторскую проверку одной из аудиторских компаний из большой четверки мирового аудиторско-консалтингового бизнеса, — рассказывает председатель совета ПК "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко. — Такие проверки проводятся в нашем кооперативе систематически, не реже раза в год. И именно высокая надежность, безопасность обеспечивает приток пайщиков в наш кооператив".
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