Высокая надежность — залог успеха ПК "Бест Вей"

По данным правления кооператива "Бест Вей", быстрый рост числа пайщиков кооператива продолжается — в кооперативе сейчас около 15,5 тыс. пайщиков (в начале года было 14 тыс.).

Для пайщиков приобретено 2020 объектов.

На оформлении объектов недвижимости находится около 400 пайщиков, около полусотни — в процессе сделки.

Очередь в кооперативе составляет 1 тыс. 700 пайщиков.

Рассчитывается за объекты более 1900 пайщиков, полностью рассчиталось более 130 пайщиков.

"В июле кооператив прошел аудиторскую проверку одной из аудиторских компаний из большой четверки мирового аудиторско-консалтингового бизнеса, — рассказывает председатель совета ПК "Бест Вей" доктор экономических наук Роман Василенко. — Такие проверки проводятся в нашем кооперативе систематически, не реже раза в год. И именно высокая надежность, безопасность обеспечивает приток пайщиков в наш кооператив".