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В БЦ "Искра-Парк" откроется уникальное офисное пространство

Недвижимость

Компания ГК "Галс", построившая бизнес-центр "Искра-Парк" на Ленинградском проспекте, заключила на 10 лет договор с сетевым оператором гибких офисов "Ключ". Открытие делового пространства в бизнес-центре состоится в 4 квартале 2021 года. Общая площадь арендуемых помещений составила 5 911 кв. м.

В БЦ "Искра-Парк" откроется уникальное офисное пространство

Как отметила Светлана Мазур, директор департамента аренды ГК "Галс", в Москве у арендаторов офисов появились новые требования к формату. Гибкие офисы востребованы крупными корпорациями, поскольку для них это и альтернатива классической аренде, и временный вариант, если требуется решение краткосрочных задач. Гибкий офис выгоден, если компания пока не может предсказать, какой штат сотрудников будет сформирован.

"Гибкие офисы обязаны быть в классическом БЦ как альтернатива классической аренде. Данный сегмент сейчас активно растет — до 40% в год. При выборе рабочих мест по-прежнему важна локация, в частности, близость к метро. Хороших площадок все меньше, провайдеров гибких офисов — все больше. Мы доверили управление гибким форматом профессиональному игроку рынка сервисных офисов "Ключ". Формат нашего бизнес-центра позволяет максимально эффективно использовать территорию и формировать мультифункциональную среду. "Искра парк" — это совершенно новая концепция бизнес-центра, хаб, где можно жить, работать, отдыхать и развиваться", — заявила Светлана Мазур.

Арендаторам будут предложены как готовые офисы, так и проекты по модели built-to-suit. Резиденты получат полноценную экосистему для бизнеса и деловых встреч: конференц-залы, переговорные, лаунж-зоны.

"Концепция основана на синергетическом эффекте экосистемы и инженерии БЦ, дополненной гибкостью сервисного офиса. Таким образом, резиденты получат эффективное рабочее пространство с максимально комфортными условиями для своих сотрудников", — отметил Георгий Голенев, СЕО "Ключа".

"Искра-Парк" располагается в престижном районе Беговой, имеет общую площадь свыше 70 тыс. кв. м. Здание построено в стиле футуризма (заслуга бюро SPEECH) с оригинальной "бриллиантовой огранкой". Бизнес-центр состоит из четырех секций переменной этажности, имеет удобную логистику. Площадь для сдачи в аренду составляет более 55 тыс. кв. м.

Также в состав МФК входит жилой корпус из десяти секций, рассчитанный на 772 апартамента. На первых этажах МФК есть рестораны и кафе, супермаркеты, неподалеку располагаются ТЦ "Авиапарк", фитнес-центры, банки, медицинские учреждения, детские садики и школы. В общем, все, что требуется для комфортного проживания.

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Автор: Ольга Лазарева
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