Мещанский район благоустроят на 100 млн рублей

Благоустройство дворов и мест отдыха проведут в Мещанском районе до конца лета. На это направят более 100 млн рублей, работы завершат до конца лета, сообщил глава округа Александр Закускин.

"В районе благоустроят детские площадки и дворовые территории: там высадят деревья, кустарники и цветы, заменят малые архитектурные формы для детей, обновят асфальтовое покрытие и отрегулируют систему ливневых канализаций. Кроме того, в Мещанском оборудуют дополнительные парковочные карманы, а на месте пустырей комплексно обустроят небольшие скверы", — отметил Закускин.

Решение о том, какие именно объекты до конца лета приведут в порядок, приняли на заседании Совета депутатов муниципального округа. По словам Закускина, при обсуждении учли пожелания жителей, многие из которых ждали благоустройства своих дворов несколько лет.